El Concello de Vilagarcía ejecuta las obras para la reapertura del centro médico de Vilaxoán

El Sergas todavía no dispone de fecha de reapertura del centro médico de Vilaxoán, que lleva cerrado desde el inicio de la pandemia, es decir, hace más de dos años, una situación que obliga a los vecinos del sur de Vilagarcía a desplazarse a San Roque para recibir atención sanitaria. No obstante, el consultorio en el Fogar do Pescador recuperará su actividad. De hecho las obras de adaptación de espacios se encuentran actualmente en ejecución.

El centro médico de Vilaxoán, ¿más cerca de su reapertura? Aunque la competencia sanitaria es de la Consellería de Sanidade y el inmueble es propiedad de la cofradía de Vilaxoán, el Concello de Vilagarcía accedió a la petición del patrón mayor de que la administración municipal ejecutase los trabajos, ya que el Sergas descartó hacerse cargo y encomendó al pósito que los asumiese. Fuentes municipales explican que el Ayuntamiento decidió llevar a cabo la actuación “por el interés de todos los vecinos de Vilaxoán, para que el consultorio pueda abrir cuanto antes”. Apertura de una puerta Las obras son de carácter menor, pues “se limitan a la apertura de una puerta para comunicar las dos estancias. Esta es toda la complicación que, al parecer, conllevaba adaptar el consultorio a las exigencias del COVID según el Sergas”, añaden las mismas fuentes. Los bandazos del gerente con el centro médico de Vilaxoán Por su parte, desde la dirección del Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés apuntan que se crearán dos salas de esperas diferenciadas (una para los pacientes que acuden a la consulta médica y otra para los que van a la enfermera), así como circuitos distintos, con dos accesos independientes. No obstante por el momento no está fijado un plazo para la reapertura. Desde la plataforma Vilaxoán Esperta se congratulan del inicio de las obras para que la atención sanitaria en el pueblo pueda retomarse a la mayor brevedad posible. Y es que muchos vecinos de la zona son mayores y les supone un importante trastorno el traslado a Vilagarcía. Retiran el transformador junto al lavadero Otra de las demandas vecinales de Vilaxoán también ha encontrado solución. Se trata del transformador eléctrico que se encontraba en superficie junto al lavadero, que ha sido retirado. Según explican los vecinos, se modificará una línea de media tensión y el Concello aprovechará para ampliar una canalización de agua que desbordaba con lluvias intensas y provocaba inundaciones en la calle. Recientemente operarios de Contucho desatascaron los registros.