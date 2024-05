Luísa Villalta e o Día das Letras Galegas centran o Club FARO

Marga do Val (escritora, crítica literaria e tradutora), Montse Dopico (xornalista cultural e docente) e Cesáreo Sánchez Iglesias (presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega) participan esta tarde no acto de Club FARO, organizado en conmemoración do Día das Letras Galegas coa charla “Luísa Villalta, o clamor da vontade”. Seguida de coloquio cos asistentes, a presentación corre a cargo de Manuel Bragado (editor e activista cultural).

Salón de actos do Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas. Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo máximo de 150 persoas.

Actos

Mesa redonda “Mulleres xornalistas”

La sección de Feminismo de Ateneo Atlántico, que preside Luisa Abad y coordina Amada Traba, organiza la mesa redonda “Mulleres xornalistas. Elas abriron o camiño” con la participación de Magis Iglesias, Ana Guantes y Luz María Durán, todas ellas periodistas viguesas, en un acto conducido por Irene Bascoy (subdirectora FARO DE VIGO).

Biblioteca Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5) a las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Celebración Letras Galegas Aulas de Formación Aberta

Con el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, la decana de la Facultade de Comercio, Consuelo Currás, Margarita Ledo (Real Academia Galega) y Marina Troncoso (presidenta Asociación Aulas de Formación Aberta) con lectura de textos de Luísa Villalta a cargo del alumno Manuel Rodríguez y la música del quinteto de viento D’Ribeira.

Facultade de Comercio (Torrecedeira, 105) desde las 12.00 horas.

Conferencia sobre la enfermedad celíaca

Nuria Colmenero (responsable de restauración y seguridad alimentaria de Acega) imparte la charla sobre la enfermedad celíaca y aporta las pautas para un correcto menú sin gluten en una actividad organizada con motivo de la celebración del Día de la Enfermedad Celíaca.

El Corte Inglés (restaurante-planta 7ª) a las 19.00 horas. Entrada es libre hasta completar aforo con reserva en el correo eventosvigo@elcorteingles.es.

Performance Lab-Proxecto Nós / Nous

Abre “Activismo teatral” con María Armesto (Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas), Lucho Penabade (Os Quinquilláns) y Xesús Ron (Chévere) conducida por Vanesa Sotelo para seguir con concierto de viola caipira de Iván Vilela y acabar con “Activismo patrimonial” con Ramón Pinheiro (aCentral Folque) y Xavier Groba (Clube Maúxo) con Cristina Domínguez como moderadora.

Escola Superior de Arte Dramática (rúa Poza Cabalo, 1-Navia) a las 16.00, 18.00 y 18.30 horas.

VII Intervención artística urbana “Sentada na Rúa”

A asociación Apamp organiza esta nueva edición en la que le da nuevo significado a sillas de uso cotidiano para activar la memoria y darles una nueva vida.

Biblioteca Municipal Neira Vilas (Martínez Garrido, 21) de 17.00 a 18.30 horas. Actividad gratuita.

Presentación de libro

Silvia Penas presenta “Retratos de vodas, partos e funerais”en un acto presentado por Noelia Gómez.

Centro de Documentación e Recursos Feministas (Biblioteca Juan Compañel-Joaquín Yáñez, 6) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Pint of Science

Tercera jornada con “Conociendo los desafíos de la sociedad no tan futura” en el Cañaveral con las intervenciones “¿Cómo nos moveremos en el futuro?” a cargo de Pablo Cabanelas, y “¿Generación o destrucción?”, con Jaime González, y con “Hacia un ecosistema en armonía” en El Castro donde serán las conferencias “De pinturas, volcáns e árbores”, de Celestino Quintela, y “Genómica y acuicultura: vínculo sostenible”, con María Saura.

Cañaveral (Porta do Sol, 6) y cafetería El Castro (Paseo de Alfonso XII, 2) a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Música

Semana das Letras Galegas

La programación continúa con un concierto en familia coordinado por Virginia Lis en la celebración del Día Internacional das Familias.

Conservatorio Profesional de Música de Vigo (Felipe Prósperi, s/n) a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Arrorró

Concierto del grupo de la Escola de Música Tradicional en el programa de las Letras Galegas.

Igrexa Cristo da Vitoria (Baiona, 9) a las 20.35 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro

“Desequilibrios”

El grupo Maricastaña del Aula de Teatro Universitaria de Ourense cierra la XXVI Mostra Internacional de Teatro Universitario de Vigo con esta obra dirigida por Fernando Dacosta, una historia de fuerzas en oposición entre las personas que tienen el poder y quieren perpetuarse en él y las que lo cuestionan desde su locura.

Teatro Vidal Bolaño (Cidade Universitaria) a las 18.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposiciones

“Contra vento e marea. A Mariña Mercante en Galicia”

Inauguración de una nueva exposición permanente que muestra una parte de la tradición y cultura gallega que no estaba representada en el museo: el comercio y el intercambio de productos por mar con la marina mercante.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160) a las 19.00 horas. Confirmación de asistencia en el correo info.museodomar@xunta.gal.

“Indicios”

Selección del trabajo pictórico más reciente de Bosco Caride, con obras que hablan de lo que no representan a modo de un artista-cronista que selecciona fragmentos de la realidad proyectos a través de la pintura.