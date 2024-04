El Festival TerraCeo de Vigo 2024 completa su cartel de conciertos

El Festival TerraCeo de Vigo 2024 cierra su cartel. A los 12 conciertos anunciados, se suma otro directo musical y también un espectáculo de humor.

La nueva actuación que acaba de anunciar la organización del festival que llega a su quinta edición en la terraza del Auditorio Mar de Vigo es la del australiano Ziggy Alberts. Se trata de uno de los principales artistas independientes de Australia en los últimos años. Su concierto será en julio.

A mayores, el Festival TerraCeo de Vigo tendrá este año también un espectáculo de humor a cargo de Luis Zahera y Oswaldo Digón. Su monólogo será también en julio.

La música en directo volverá a iluminar los magníficos atardeceres de la azotea del Auditorio Mar de Vigo a partir del próximo mes de mayoo. El Festival TerraCeo 2024 acabade completar su cartel y las entradas están ya a la venta.

Programación completa del TerraCeo 2024

The Rapants

El TerraCeo 2024 arrancará con una de los grupos que mayor sensación musical gallega están causando: The Rapants.La banda de Muros transmite muy buenas vibraciones. Con tan solo tres discos han revolucionado el rock con espíritu de baile. Todo el mundo habla de ellos y los alaba. "O Corasón como un After" les dio el pulso que necesitaban, el reciente "La Máquina del Buen Rollo" supone su confirmación como banda festiva y arrebatadora.

Sábado 11 de mayo a las 21.00 horas en la terraza (desde 20 euros).

Rebeliom do Inframundo

Rebeliom do Inframundo actuará en el TerraCeo 2024. / TerraCeo

Sinónimo del rap más duro y auténtico desde las Rías Baixas hasta el norte de Lugo. Su cuarto álbum, “Amor ou barbarie”, marca un antes y un después en su trayectoria, buscando asentarse en el podio del rap estatal con fuerza, amor, rabia y pasión. Con letras profundas, punzantes y una variedad de flows, Rebeliom desafía lo convencional, demostrando que su creatividad no tiene límites.

Viernes 24 de mayo a las 21.00 horas en la terraza (desde 25 euros).

Ángel Stanich

El vallisoletano Ángel Stanich, que ya estuvo en la edición de 2022, regresará a la terraza del Auditorio Mar de Vigo el viernes 31 de mayo. Regresa tras su extenso "Polvo de Battiato Tour" de 2023, en un año en el que está celebrando el décimo aniversario de "Camino Ácido", su disco de debut. Stanich revisita su historia, señalando por qué el rastro a veces puede convertirse en clásico.

Viernes 31 de mayo a las 21.00 horas en la terraza (desde 22 euros).

Los Secretos y Pancho Varona

Los Secretos y Pancho Varona actuarán en el festival TerraCeo de Vigo 2024. / TerraCeo

El trío formado por Ramón Arroyo, Álvaro Urquijo y Jesús Redondo se une a Pancho Varona —a cuyo barco pirata ya pudieron subirse los vigueses el año pasado— ofreciéndonos un cuarteto acústico realmente delicioso que han creado especialmente para esta ocasión. Todo un lujo de presenciar la comunión de dos enormes talentos sobre un mismo escenario.

Sábado 1 de junio a las 21.00 horas en la terraza (desde 35 euros).

Niño de Elche

Niño de Elche es un artista que transformó el flamenco a base de modernidad y una actitud desprejuiciada. Sus últimos trabajos tienen mucho poder escénico y algo catártico: "La Exclusión" o "Flamenco. Mausoleo de Celebración, Amor y Muerte". Lo que sorprende de Paco es esa capacidad para reinventarse y demostrar el poder del cante, de la vida y del quejío. Pura magia

Sábado 8 de junio a las 21.00 horas en la terraza (desde 22 euros).

Christina Rosenvinge

Christina Rosenvinge actuará en el TerraCeo de Vigo 2024. / TerraCeo

Otra artista que ha llevado su música a la escena ha sido Christina Rosenvinge con "Los Versos Sáficos", una cantautora que con cada disco ofrece nuevos caminos y madurez compositiva, así como exhibe juventud y frescura conceptual. Sus directos son revelaciones, como cada nuevo disco suyo supone una aventura vital.

Viernes 14 de junio a las 21.00 horas en la terraza (desde 25 euros).

The Jayhawks

Los estadounidenses The Jayhawks, unos incunables de la americana liderados por Gary Louris, que con más de cuatro décadas de trayectoria harán las delicias de los amantes del rock alternativo. No vienen con disco nuevo, el último "Xoxo" data de 2020, pero seguro que su selección de clásicos entre "Hollywood Town Hall", "Tomorrow the Green Grass", "Sound of Lies", "Smile" o "Rainy Day Music", para el sábado 15 de junio está a la altura de su legado.

Sábado 15 de junio a las 21.00 horas en la terraza (desde 40 euros).

Luis Zahera y Oswaldo Digón

Luis Zahera y Oswaldo Digón llegan este verano al festival por excelencia de la ciudad de Vigo. Una ocasión única de disfrutar de dos monstruos del humor juntos en uno de los mejores escenarios naturales. 90 minutos de risas aseguradas en el marco incomparable del Festival TerraCeo.

Viernes 19 de julio a las 21.30 horas en la terraza (desde 22 euros).

José James

José James actuará en el Festival TerraCeo de Vigo 2024. / TerraCeo

José James, renombrado cantante de jazz para la generación del hip-hop, presenta "38th & Chicago", el primer sencillo de su próximo álbum "1978". Nombrada en honor a la intersección donde George Floyd perdió trágicamente la vida en 2020, la canción explora la fe, el dolor y la perseverancia frente a la brutalidad policial hacia la comunidad negra.

Sábado 20 de julio a las 21.00 horas en la terraza (desde 25 euros).

Tarque y la Asociación del Riff

El verano de julio cautivará con un clásico del rock blues nacional como es el proyecto del líder de M Clan, Carlos Tarque, que el pasado otoño publicó “Vol.2”, su segundo disco en solitario. En directo se presenta como Tarque & La Asociación del Riff y el rock arreciará incombustible en el atardecer del domingo 21 de julio.

Domingo 21 de julio a las 21.00 horas en la terraza (desde 25 euros).

Los Estanques

Anni B. Sweet y Los estanques. / R.P.

Otra banda que gana enteros en directo son los cántabros Los Estanques que practican una fórmula infalible entre esencias psicodélicas. Ya demostraron que pueden acercarse al pop, sin perder su personalidad, tras su alianza junto a Anni B. Sweet. Dejarse llevar por su universo sonoro el viernes 26 de julio es lo que harán todos los asistentes desde la terraza del Mar de Vigo.

Viernes 26 de julio a las 21.00 horas en la terraza (desde 20 euros).

Ziggy Alberts

Ziggy Alberts presume de más de 1,6 millones de oyentes mensuales solo en Spotify. El artista australiano ha sido también reconocido por medios como Bilborad Magazine y Clash. Con su música folk ha alcanzado seis singles de oro, un álbum de oro, siete singles de platino, un doble single de platino y un EP de platino. Llegará a Vigo dentro de su gira mundial "New Love".

Sábado 27 de julio a las 21.00 horas en la terraza (desde 25 euros).

Niña Polaca

Agosto terminará con el concierto de la banda madrileña Niña Polaca, a los que la épica y el rock acompañan, y se adapta como anillo al dedo a sus confesiones cotidianas. Una banda que ha crecido hasta colocarse en referencia del rock patrio, caminando más allá del indie con toda la energía de las cosas que nos afectan y nos descolocan. Pura vibración.

Viernes 30 de agosto a las 21.00 horas en la terraza (desde 22 euros).

The Tallest Man on Earth

The Tallest Man on Earth actuará en el TerraCeo de Vigo 2024. / TerraCeo

El sueco The Tallest Man On Earth, nombre artístico de Kristian Matsson, que con su folk de raíces, subyuga y consigue transportarte a territorios por descubrir. Confesiones que te mantienen conectado al mundo y que generan un universo de sensaciones encontradas. Vendrá a presentar su séptimo y último disco "St. Henry" de 2023, y será el encargado de cerrar TerraCeo el sábado 7 de septiembre.

Sábado 7 de septiembre a las 21.00 horas en la terraza (desde 40 euros).

Las entradas del Festival TerraCeo 2024 están a la venta a través de la página web www.teuticket.com.