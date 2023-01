Robbie Williams ha añadido una nueva fecha a su gira mundial de conciertos en Europa con los que está celebrando el 25 aniversario de su carrera en solitario. Una de las mayores estrellas del pop en el mundo actuará el próximo 28 de mayo por primera vez en Oporto, segunda ciudad portuguesa a la que acudirá este año, tras recalar en Lisboa el 27 de marzo.

Se trata del primer artista confirmado por la organización del North Music Festival (NMF) que acoge la ciudad lusa los días 26, 27 y 28 de mayo, un evento que lleva celebrándose desde 2017 y que se ha consolidado como una de las citas musicales más destacadas del norte de Portugal y un polo de atracción para el público gallego. El propio festival, que se celebra en el Centro de Congressos Alfândega do Porto a los pies del río Duero, se define como "un evento urbano, ecléctico y, sobre todo, irreverente e innovador".

Precio de las entradas

Las entradas para el NMF aún no están a la venta, pero ya se ha anunciado que tendrán un precio de 95 euros por cada día de festival.

No será esta la única fecha a tiro de piedra de Vigo del excomponente de Take That. El pasado mes de diciembre ya se anunció su presencia en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela, donde dará un concierto el próximo 8 de julio, en el que será uno de los acontecimientos musicales más importantes de Galicia en 2023.

En esta gira internacional, Robbie Williams está presentando su nuevo álbum 'XXV', que incluye canciones con nuevos temas como “Lost” o “No Regrets”, además de nuevas versiones de sus éxitos como “Angels” o “Feel”.

Hace 25 años que Robbie Williams abandonó Take That para emprender una carrera en solitario. Un cuarto de siglo en el que ha vendido más de 85 millones de discos en todo el mundo; ha situado a 14 álbumes en el número 1 del Reino Unido, por encima de leyendas como David Bowie, Michael Jackson o Elvis Presley y solo superado por The Beatles; además de ostentar el récord Guinness por haber alcanzado el mayor número de entradas vendidas por un artista en un solo dia -1,6 millones el 19 de noviembre de 2005-, en por su tour mundial llamado "Close Encounters Tour", tras el lanzamiento de su trabajo "Intensive Care" (2005).