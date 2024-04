María Castro desvela la enfermedad que padece y que podría poner en riesgo su embarazo: "Me tengo que pinchar"

María Castro ha sorprendido a sus seguidores de Instagram anunciando que será madre por tercera vez. La actriz gallega está esperando otro hijo junto a su marido José Manuel Villanueva, con el que lleva diez años casada, y ha querido anunciarlo a los cuatro vientos.

Cuando ya cumple tres meses de embarazo ha comunicado la feliz noticia con una tierna fotografía junto a su marido y sus dos hijas Maia y Olivia en la que ya muestra su barriguita y donde señala que en unos meses pasarán a ser cinco.

Hoy es el día de todos Los Santos, y para mí es imposible no pensar en los que no están y aún sigo necesitando… Pero hace tiempo que “entendí” que la vida es un ciclo, y que unos se van (aunque no de nuestros corazones), para que otros entren en ellos…", comienza diciendo.

"Pues parece ser que en el año 2024, otra vez nuestro corazón, se va a transformar mágicamente por dentro, para acoger el amor incondicional que solo una nueva vida te inyecta. El mío, concretamente, ya hace tres meses que late al compás, del que en unos meses latirá fuera."

A raíz de este anuncio la actriz ha compartido un vídeo en el que se ha sincerado sobre la enfermedad que padece desde que tiene 21 años con el objetivo de normalizar su situación y animar a otras madres que puedan estar en una situación similar.

"Me pongo todas las mañanas heparina a lo largo de todo el proceso del embarazo", comienza explicando tras enseñar su barriga con hematomas. "A los 21 años me descubrieron que tenía una trombosis en una pierna y el origen de esa trombosis es que tengo una mutación genética que hace que mi sangre esté más coagulada que la de las demás", anuncia.

"El embarazo es un momento de riesgo que me puede producir un trombo que me afecte a mí o al bebé y que puede producir abortos esporádicos", señala antes de contar que cada día se pincha para mantenerse a salvo.

"Me da mucha pena que algunas se queden sin ser madres porque pierden un bebé tras otros, quizá por este motivo...", apunta en este vídeo con el que explica como ha gestionado ella sus anteriores embarazos.

La publicación se ha llenado de comentarios de un montón de seguidoras que le agradecen el normalizar esta compleja situación y que hable sin tapujos de una situación por la que pasan muchas madres.