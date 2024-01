Paz Padilla ha vuelto a situarse en el foco de la polémica y está vez ha sido por la que ha liado en su casa para celebrar el día de Reyes, una fecha muy importante en el calendario familiar de la presentadora que este año se le ha vuelto en contra.

La humorista y su hija Anna Padilla han dejado de piedra a sus seguidores al compartir el despliegue que Paz organizó en su casa para cerrar las navidades por todo lo alto. La presentadora empapeló toda su casa con papel de regalo para recrear un escenario de lo más navideño y, como era de esperar, las críticas no tardaron en llegar.

El motivo no fue otro que la cantidad de papel de regalo empleado para decorar todos los rincones de la estancia: el salón, las paredes, las sillas, la mesa… todo cubierto de un papel de color verde.

"¡Feliz día de Reyes! Este año se han vuelto locos y ha envuelto toda la casa. Paz Padilla se supera cada año. Hasta los cascanueces están hechos a mano… ¡una locura! Gracias por llenarnos de ilusión cada año, te quiero", escribía Anna Padilla en un post en el compartía con sus seguidores todos los detalles de la decoración navideña de su madre.

En pocos minutos la publicación se llenó de comentarios en los que cargaban duramente contra la presentadora y el desperdició de papel. "Si todo el mundo en su casa gastara la misma cantidad de papel… me parece una exageración, ¿todo esto para qué?"; "¿No crees que se te ha ido la mano con el papel? Pero ¿está persona es la misma que llora por los árboles en su programa de viajes? Qué incoherencia es esta?" o "La estupidez humana no tiene límites", fueron algunos de los cientos de comentarios similares que no dejaron de repetirse.

Paz Padilla y su hija Anna llevan años siguiendo está tradición navideña en la que la presentadora sorprende a toda la familia con decoraciones imposibles para cerrar por todo lo alto la Navidad.