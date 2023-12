Los rumores sobre una fuerte crisis entre Pilar Rubio y Sergio Ramos llevan varias semanas sonando con mucha fuerza y los movimientos de ambos hacen presagiar que su ruptura está muy cerca.

Todo empezó cuando Sergio Ramos apareció en la alfombra roja de los Grammy Latinos sin Pilar Rubio. El futbolista fue uno de los invitados a la gala de la música, pero sorprendió a todos apareciendo con otra mujer.

El jugador del Sevilla se presentó en la gala de la música latina acompañado de su hermana, una decisión generó un aluvión de teorías que señalaban una posible crisis entre la pareja. El hecho de que ninguno de los dos se pronunciara al respecto para desmentirlo y que no haya vuelto a aparecer juntos en ningún otro evento o reunión familiar, no ha hecho más que acrecentar las sospechas.

Ahora varias fuentes cercanas a la pareja han hablado con diferentes medios de comunicación y han asegurado que la pareja está pasando por un momento muy complicado. La razón principal sería el deseo de Pilar Rubio de volverse a Madrid.

"A ella no le gusta vivir en Sevilla, no le gusta la finca, lo único que le gusta y lo que quiere es estar en Madrid, cerca de su padre y de su madre. Pero no es algo de ahora, es desde siempre. Pilar no quería estar en París ni en Sevilla ni en EEUU ni en Arabia Saudí. Solo quiere Madrid, donde viven sus padres", señalan una fuente cercana.

La relación de la presentadora con la familia de su marido también puede estar causando problemas en la pareja. Tal y como ha desvelado el paparazzi Sergio Garrido en 'Fiesta', Pilar Rubio habría protagonizado una "bronca brutal" con la familia de Sergio Ramos que habría provocado este distanciamiento.

"Cuando va al palco Pilar, no va la familia, y cuando va la familia, no va Pilar. Y si van juntos, Pilar y sus hijos y la familia de Sergio, no se dirigen la palabra, ni se miran", ha destapado en periodista. "No se pueden ni ver, la bronca fue tremenda."

"Me cuentan también que el día del cumpleaños de su suegra, Pilar se organizó un shooting para así tener excusa y no asistir a la fiesta", ha explicado el paparazzi.

Por su parte, Makoke sacaba a la luz una información que contrastaba con la que había destapado el periodista. "Ayer mismo estuvieron juntos en el cumpleaños del padre de Sergio y sin ningún problema entre ellos", ha desvelado la colaboradora.

Unas declaraciones que llegaron al tiempo que Pilar Rubio compartía un vídeo en sus redes sociales de una bonita estampa familiar en la que salen los dos juntos montando el árbol con sus hijos y cuando hace apenas unos días se pronunciaba con contundencia sobre estos rumores.

"Estamos muy bien, de verdad, siento que tengas que estar aquí a estas horas por esto. Está todo bien y no podemos estar desmintiendo tonterías cada día", confesaba a los micrófonos de Europa Press.

La supuesta fecha de la separación

Los rumores apuntan a que la pareja ya ha decidido poner fin a su matrimonio. Desde 'Socialité' señalaban hace unos días una "inminente separación". "Si Sergio y Pilar toman la decisión de separarse, será cuando terminen las fiestas. Quieren pasar estos días en familia y con sus hijos. Es evidente que durante los últimos meses están más distanciados y cada uno hace su vida. Eso sí, pasarán la Navidad juntos y después decidirán el futuro de su relación", añadía una fuente cercana a la pareja al programa de Telecinco,