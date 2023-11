Sevilla se convirtió en la capital de la música al acoger la 23 gala de los Grammy Latinos. La capital andaluza recibió a un sinfín de artistas en la primera edición que se celebra fuera de los Estados Unido.

La gala homenaje a la música latina dejó un montón de anécdotas y premiados, aunque la mayoría de las miradas estuvieron dirigidas a Rosalía y Rauw Alejandro, que se reencontraron por primera vez en público tras su ruptura.

Las actuaciones no fueron lo único que dio de que hablar. La alfombra roja de los premios también suele ser uno de los momentos más esperados, tanto por los looks por ver las compañías con las que aparecen artistas y otras caras conocidas. Un año más, este momento contó con la presencia de influencers y otras celebrities como Sergio Ramos.

El futbolista desfiló por la alfombra roja anterior a la gala, aunque lo que más llamó la atención fue que lo hizo sin la presencia Pilar Rubio, con quien suele aparecer habitualmente en eventos este tipo. En su lugar apareció acompañado de otra mujer.

El futbolista acudió con su hermana mediana, Mirian Ramos, dos años mayor que él y que se ha hecho un hueco en el universo digital como influencer de moda. Y desde entonces, mucho se ha estado especulando sobre los motivos de la ausencia de Pilar Rubio, e incluso han llegado a saltar las alarmas sobre una posible crisis entre la pareja.

La periodista Pilar Vidal ha desvelado en 'Espejo Público' cuáles podrían ser los motivos por los que la presentadora no acudió al evento de la música latina junto a su marido. ''Pilar Rubio estaba acreditada y confirmada para la gala de los Grammy", comenzaba diciendo.

"¿Puede ser que haya habido algún enfado? Puede ser, a mí ni me lo confirman ni me lo desmiente, pero que se vayan a separar... Que se hable ahora de crisis cuando han tenido miles de crisis, a veces nos hemos enterado y otras no'', recalcaba.

Además, Pilar Vidal ha asegurado que Pilar Rubio no estaba muy contenta con el nuevo destino profesional de Sergio Ramos. ''De todos es el que menos le ha gustado... Pero a mí lo que me dicen es que no se van a separar. Es un matrimonio sólido, hay una serie de pactos entre ellos que son indestructibles, pero ella no tiene muy buena relación con la familia de Sergio'', desvelaba.