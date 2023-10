Pablo Motos invitó al plató de El Hormiguero a una de las parejas más mediáticas, Dulceida y Alba Paul, para que promocionasen su primer proyecto juntas. El presentador no pudo resistir las ganas de preguntar a a la pareja sobre qué sintieron al divorciase y él aprovechó para confesarse sobre su experiencia durante su propio divorcio.

La pareja de influencers acudió al plató de telvisión este 24 de octubre de 2023 para contar todos los detalles de Destino: las estrellas, el podcast que estrenaron el pasado 22 de este mismo mes. En este proyecto van a publicar un episodio semanal que se emitirá cada domingo y en el que hablarán sobre una infinidad de temas llenos de salseo... ¡Cómo nos gusta! Van a debatir sobre la amistad, los celos, la toxicidad... y no podemos tener más ganas de escucharlos todos.

Se abre en canal

Ya sabemos que al presentador de Antena 3 le encanta convertir sus entrevistas en salas de terapia... Siempre que puede cita algún párrafo de los cientos de libros de autoayuda que se ha leído. Bien, ¡esta ocasión no iba a ser menos!

Durante esta conversación, Pablo Motos se confesó sobre uno de los temas más privados de su vida y que jamás había hecho público... Contó algunos detallitos jugosos que dejaron ver cómo fue su divorcio con Cristina Correa, con quien estuvo casado hace más de 30 años, cuando era locutor en Valencia.

‘’Lo primero que sentí cuando me divorcié, sin rodeos, fue la sensación de libertad. Me había quitado un peso de encima’’, le comentó a Dulceida y Alba Paul. “Aunque también sentí bastante culpabilidad’’, siguió. A esto último Dulceida no pudo resistirse y le soltó: “Entonces es que fuiste tú quien tomó la decisión”.

Pero esto no fue todo, sino que también compartió algunos detalles sobre la relación que mantiene desde hace bastantes años con su actual pareja, Laura Llopis, ¡con la que comparte trabajo!... Vaya, estos dos sí que se la juegan.

Ha confesado cuáles son las líneas rojas que ninguno de los dos puede pasar: “Nosotros sabemos qué cosas no podemos hacer, y una de ellas es que está terminante prohibido repetir lo que ha dicho el otro con voz de idiota. Sobre todo cuando estamos en plena discusión, porque durante el día lo hacemos bastantes veces”, le comentaba a las invitadas entre risas.