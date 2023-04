Tamara Falcó e Íñigo Onieva están viviendo su mejor su mejor momento. Después de su sonada ruptura, la pareja decidió darse una segunda oportunidad en la que también decidieron seguir adelante con sus planes de boda. La marquesa de Griñón y el empresario se darán el 'sí quiero' el próximo mes de julio. Inmersos en los preparativos del enlace, han decidido tomarse un respiro y disfrutar de unos días de desconexión en Bali.

Durante estos días, sus redes sociales se han convertido en una auténtica revista de viajes. Ambos han puesto los dientes largos a sus seguidores compartiendo los detalles de su lujosa escapada y una de las fotografías ha revolucionado las redes sociales.

Tamara publicó un post en el que recopilaba diferentes imágenes de su escapa y hubo una de ellas que llamó mucho la atención de sus seguidores, sobre todo cuando el propio Íñigo también la subió.

En la imagen en cuestión se les ve a ambos subidos en una moto muy sonrientes. En la que subió la influencer se aprecia en ella una cintura fina y el cuerpo de Onieva destaca por estar bastante musculado, algo que se ha podido comparar con la imagen compartida por él, en la que ambos cuerpos son diferentes.

Dos fotografías que no han pasado desapercibidas para Nuria Marín. A la presentadora de 'Socilité' no le pasó por alto el cambio físico de la pareja en ambas fotografías y compartió un collage para que sus seguidores opinaran. "Es la misma foto, pero no es igual. ¿Veis la diferencia?", preguntó.

"Hay que decir que Tamara no solo se 'photosopea' a sí misma. También pasa por el Photoshop a su churri poniéndole más músculo", escribió en las historias que compartió en la que se ve que en la fotografía compartido por uno y otro hay algo que chirria a la vista.