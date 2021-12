Ana Peleteiro se encuentra igual de cómoda en un estadio de atletismo que en las reuniones sociales. La deportista de Ribeira se encuentra en su salsa rodeada de influencers. De hecho, ella es una más en medio de esa jungla que miles de personas contemplan a través de Instagram. Reuniones, fiestas, viajes... la vida de la medallista olímpica nunca se detiene cuando sus obligaciones deportivas le permiten alejarse de las pistas de entrenamiento. Y ayer fue uno de esos días. De hecho, fue una velada que Peleteiro llevaba preparando desde hace tiempo: su 26 cumpleaños.

La gallega ejerció de anfitriona en uno de los locales de moda de las Rías Baixas, el 'Beach Club Los 3 Monos' junto a la playa de Aguete, en Marín. Rodeada de sus seres queridos y amigos más cercanos disfrutaron de una espectacular fiesta a la altura de la campeona gallega. Entre los asistentes, no faltaron caras tan conocidas como el humorista Xurxo Carreño, el atleta Adrián Ben, la influencer y escritora Rebeca Stones y la pareja más querida de la pequeña pantalla Hugo Pérez Cabaleiro y Lara Tronti. Quien estaba invitado y finalmente no pudo acudir fue influencer gallego Michenlo, que no pudo viajar a Marín por motivos personales. También estaba, como no podía ser de otra manera, Benjamin Campaoré, su nuevo novio. La pareja hizo su entrada triunfal al principio del evento ante el aplauso del resto de asistentes.

Peleteiro no tuvo dudas en alardear con sus invitados de los tesoros de Galicia, empezando por sus espectaculares puestas de sol. La decoración merecía un capítulo aparte, con numerosas cabezas móviles, fuego frío, neones y cientos de metros de guirnaldas de luz que convirtieron el espacio en un escenario perfecto.

Un menú gourmet a la altura de las circunstancias

Los detalles se cuidaron al milímetro. Cada uno de los invitados encontraron en su sitio una réplica de la medalla de bronce (simulando la que la atleta ganó en Tokio) y un pequeño letrero luminoso con el nombre de cada asistente. El menú corrió a cargo del conocido chef Rubén González Vallejo que capitanea el 'Cafetín' de Pontevedra. Comenzaron con aperitivos presentados en diferentes estaciones temáticas donde el producto de la tierra fue el principal protagonista; el showcooking de bivalvos, la mesa gallega en la que la típica empanada combina con elaboraciones más arriesgadas como una sardina ahumada con alga wakame y espirulina y la mesa internacional cargada de sabores de diferentes partes del mundo. En mesa, degustaron un meloso de ternera gallega y un postre tan dulce como perfecto para estas fechas navideñas a base de chocolate y avellanas. La empresa pontevedresa “mis galletas y otras cosas” sorprendió a Ana con una fantástica tarta acorde con el estilo de la velada. El fiestón tuvo hasta una tatuadora oficial para que cada invitado inmortalizase el recuerdo en su propia piel.

La atleta y los responsables del local también tuvieron en cuenta el delicado momento que atraviesa Galicia en medio de la sexta ola, por eso todos los asistentes tuvieron que presentar una PCR negativa para disfrutar de la noche con responsabilidad. Los invitados se dejaron llevar por la temática que Ana les había pedido, brillo por doquier. Todos aportaron una prenda con estilo y entonando con la decoración del lugar.