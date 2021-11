Hugo Pérez: de "Gran Hermano" y "La Isla de las Tentaciones" a una vida sobre ruedas

El paso por Gran Hermano 15 convirtió al vecino de Bueu Hugo Pérez Cabaleiro y a su cabra “Rubia” en dos fenómenos mediáticos, un gancho que no han perdido a lo largo de estos años. El joven acaba de escribir su primer libro, que gira entorno a uno de los sueños que le permitió cumplir su paso por el famoso programa televisivo: comprarse una furgoneta antigua para poder viajar e incluso para vivir durante algunas temporadas en ella. El volumen se llama “Van Life. Vivir por libre” y se presenta hoy en Bueu, en la carpa de los jardines Urbano Lugrís de As Lagoas

Lo primero que hizo Hugo Pérez Cabaleiro después de salir de la casa de Gran Hermano, allá en el año 2014, fue acabar de sacarse el carné de conducir. Su primer objetivo era comprarse una furgoneta antigua con la que poder recorrer la Península Ibérica y Europa y poder disfrutar de lo que se denomina “van life”, una vida en furgoneta y que se ha convertido en sinónimo de vida en libertad. “Tuve que esperar unos meses porque mis padres no me dejaron comprarla. Era una época en la que me salían muchos bolos y eventos y preferían que tuviese un coche normal. Pero al final de ese primer año acabé comprándomela y con el tiempo vendí el coche”, cuenta con buen humor. Durante estos seis años ha recorrido unos 100.000 kilómetros, una experiencia que le sirvió para dar forma a un libro titulado “Van life. Vivir por libre”, que presentará esta tarde en la carpa de los jardines Urbano Lugrís de As Lagoas, un acto organizado por la Librería Miranda a las 19.00 horas. “La editorial me propuso abrir las presentaciones en Madrid o Barcelona, pero yo les dije que la primera tenía que ser en mi pueblo, en Bueu”, explica.

El volumen recopila sus experiencias a bordo de una Volkswagen Transporter III del año 1989, uno de los vehículos icónicos de esa “van life”. Aparecen las buenas, las no tan buenas, anécdotas, consejos para aquellas personas que quieren viajar en furgoneta y hasta una propuesta de rutas por Galicia. “Está claro que en la parte positiva está la libertad que te ofrece viajar así: es como una especie de hotel de cinco estrellas que te permite dormir al lado de una playa, siempre que la normativa y la ley lo permita”, cuenta Hugo Pérez. El contrapunto es precismente la visión no siempre positiva de la sociedad hacia esta forma de moverse y alojarse. “Se suele ver mal y a las autocaravanas aún peor”, lamenta. Una visión en la que los propios usuarios a veces tienen una parte de responsabilidad y por ello ofrece una serie de consejos. “Hay algo que no se debe hacer nunca, que es aparcar ocupando más de una plaza delante de una playa en pleno verano, desplegar el toldo y sacar las mesas y las sillas. Es una actitud muy egoísta y que puede acarrear multas. A veces por lo que hacen unos pocos pagamos todos”, advierte.

Hugo no viaja solo. Junto a él está su pareja, Lara Tronti, y sus tres perras: “Nera”, “Roma” y “Nala”. La pobre “Rubia” tiene que quedarse en casa porque la normativa de la Dirección General de Tráfico no la considera un animal doméstico y debería viajar en un remolque aparte. Hugo aprovecha para aclarar que el estado de salud de la famosa cabra, que tiene ocho años, ya es óptimo. “Estuvo enferma y anduve bastante bajo de moral. Según el veterinario debió comer demasiado maíz al colarse con las gallinas. Pero ahora ya está bien”, señala con evidente alegría. A lo largo de estos años recorrieron Galicia, la costa de Portugal e incluso vivió durante dos temporadas largas en la furgoneta. “Fueron seis y ocho meses, en Barcelona y Marbella”, cuenta Hugo Pérez. Guarda un recuerdo especial del primer viaje largo con Lara, en el que se cruzaron la península desde Galicia hasta Barcelona y desde allí embarcaron en un ferry hacia Menorca, donde estuvieron un mes. “Ahora tenemos ganas de hacer un viaje largo por Europa, pero tendrá que esperar. El año pasado no pudimos por todo el tema COVID y ahora tenemos bastante trabajo. Tendrá que quedar para el próximo”, avanza.

El conocido vecino bueués reconoce que hoy no se hubiese comprado esta icónica furgoneta. “Es muy bonita y en Galicia hay creado un grupo amplio de usuarios. Pero estás hablando de un vehículo con más de 30 años y raro es el mes que no tenga que pasar por el taller. A mí de momento me ha salido demasiado bien”, explica. No es el único consejo. Hay otro más importante: descansar. “Cuando la compré tuve que ir a buscarla a Valencia. Me hacía ilusión llegar pronto a casa y durante el camino, aunque no fue culpa mía, tuve un accidente. Por eso digo que es muy importante descansar y si tienes sueño parar un rato y dormir”, recomienda.

El viaje por Europa no es el único asunto pendiente para 2022 si su trabajo como “influencers” en redes sociales lo permiten. Tras su paso por el reality “La isla de las tentaciones” Hugo Pérez y Lara Tronti tienen pendiente la fecha de su boda. “Estamos preparando los detalles y tenemos un par de fechas en mente”, desliza sin dar más detalles de momento.