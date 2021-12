Ana Peleteiro está de celebración. La de Ribeira cumple 26 años en el mejor momento de su vida. La atleta deja atrás un año lleno de éxitos tanto profesionales como personales. A sus 25 años se convirtió en medallista olímpica tras ganar el bronce en triple salto. Desde entonces no ha dejado de recibir premios. Hace unas semanas era galardona con el 'Premio al Personaje Olímpico' por haberse convertido en una figura relevante en la sociedad. Su labor en las redes sociales también tiene una gran trascendencia. Peleteiro aspira a convertirse en la reina de TikTok por ser una de las creadoras más destacas e inspiradoras de la comunidad española.

Con todos estos recuerdos ha querido celebrar la llegada de sus 26 años. Ha compartido con sus seguidores una fotografía de lo más tierna y personal con la que da la bienvenida a una nueva etapa. "Ayyy queridos 25… No se lo habéis puesto nada fácil a estos 26 que acaban de llegar. Aunque siendo totalmente sincera…Tengo la sensación de que no me van a defraudar y que van a conseguir ser incluso mejores" escribía en una publicación en la que a compartido tres momentos clave de su vida.

Pero además de todos los éxitos que ha cosechado en su carrera profesional, la atleta se encuentra viviendo su mejor momento personal. No es la primera vez que ha comentado que "es más feliz que nunca" y esto no solo se debe a su trabajo. Ana Peleteiro ha encontrado de nuevo el amor y aunque se trata de una relación reciente, ya que hace poco que puso fin a su romance con el también atleta Nelson Évora, está muy enamorada y así lo quiere compartir con sus seguidores.

Ella no ha dado muchos detalles sobre él pero el entorno cercano de la medallista asegura que su nueva ilusión es de origen francés, de ahí que no deje de viajar al país vecino y que haya decidido aprender esta nueva lengua. Su relación podría haber comenzado gracias a Teddy Tamgho, actual récord del mundo de triple salto y ex compañero de entrenamiento bajo las ordenes de Iván Pedroso.

La nueva ilusión de Ana ya se ha dejado ver por su Instagram con anterioridad. En una de sus últimas publicaciones en París, Ana compartía un carrusel de fotografías en el que salía disfrutando de la ciudad del amor con amigos y en una de ellas, se puede a la persona que le ha robado el corazón. Hace más de un mes de esta publicación por lo que todo apunta que fue por esas fechas cuando empezaron su relación.

Poco a poco la medallista olímpica va dando a conocer a su nueva pareja. Aunque por lo de pronto no ha contando quien es ha dado un paso más allá mostrando un poco de su rostro. Ahora solo queda esperar a la presentación oficial a sus seguidores. ¿Será el día de su cumpleaños?