Condenado a siete años de cárcel por violar a una niña en Castellón y decirle que la metería a prostituta

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a siete años y medio de prisión a Ionut L.B., de nacionalidad rumana y de 37 años, por agresión sexual continuada a una menor en Castellón, a la que además amenazaba con "meterla a prostituta" y "matarla" si decía algo. El procesado deberá cumplir después una medida de libertad vigilada durante diez años y tendrá prohibido acercarse a menos de 200 metros de la víctima.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, los hechos probados tuvieron lugar en el año 2008, siendo la víctima sobrina de un amigo del acusado y teniendo unos 12 años.

"Con el fin de amedrentar a la menor y a fin de conseguir sus lúbricos deseos, la amenazó con matarla si no lo se iba al dormitorio con él, tapándole la boca para que no gritara", reza el documento judicial. Le dijo también a la menor que llamaría a todos sus amigos para que tuviesen relaciones sexuales con ella y le quitó la ropa y la tumbó en la cama para agredirla sexulamente.

Posteriormente, en otra ocasión, el condenado, mientras ayudaba a la familia de la niña en una mudanza, le manifestó a ésta que esa noche, cuando todos durmiesen, debía acudir a su dormitorio y acostarse con él y que, de no hacerlo así, la mataría y la llevaría a los naranjos a prostituirse.

"Profundamente atemorizada"

Esa misma noche, sobre las 00.30 horas y profundamente atemorizada por las amenazas vertidas esa misma tarde por el acusado, la niña acudió a su dormitorio.

Una vez allí, el adulto, tras amenazarla nuevamente con matarla si no accedía a sus pretensiones, le ordenó que se bajase los pantalones del pijama y, a pesar de la oposición de la niña, la cual empujaba para evitarlo, la violó.

Como consecuencia estos hechos relatados, la menor sufrió un desgarro de himen y un coste psicológico muy elevado en su desarrollo psicosexual.

15 años en paradero desconocido

El juicio se celebró hace escasos días en la Audiencia, nada menos que 15 años después de los hechos, acaecidos en el año 2008. Y es que el procesado ha permanecido en situación de rebeldía durante años en el extranjero. El investigado se ha casado y ha tenido dos hijos en Gran Bretaña, pensando, según dijo él mismo, que todo esto "había quedado en el pasado".

"Yo era una niña y tenía miedo", dijo la víctima en la vista oral. "Me amenazaba, me decía que me iba a meter a prostituta y que me mataría", prosiguió la afectada.

El procesado, defendido por el letrado Carlos Santamaría, reconoció que tuvo sexo con la menor, aunque dijo que pensaba que tenía "15 o 16 años" y mantuvo que fue consentido y sin amenazas.

Llamativo fue el testimonio de una tía de la víctima, quien aunque en su día avaló la versión de la niña, ayer dijo que a esta "le gustaba" el acusado y que las relaciones "no fueron forzadas".

El hombre, para quien la Fiscalía pedía 18 años y finalmente cumplirá siete y medio, deberá pagar una indemnización de 15.000 euros a la víctima por las lesiones, daños morales y secuelas, de los que ya había pagado 10.000 euros antes del juicio.