Medio século de Festa do Salmón

A Estrada está de celebración. A Festa do Salmón acada o seu cincuenta aniversario, e faino cunha programación que encherá de actividade os locais, as rúas e prazas da localidade ata o día grande da festa -domingo 19-. Gastronomía, pesca, cultura e deporte danse a man para celebrar as vodas de ouro do Salmón coa Estrada.

En total son 22 os establecementos hosteleiros que están a participar nas xornadas gastronómicas dea Festa do Salmón, con tapas a 3 euros desde onte e ata mañá, sábado 18 de maio. Pola súa banda, o domingo haberá a tradicional degustación, no que participarán un total de 9 establecementos. Neste caso, ofrecerán dous pinchos ao prezo de 6 euros. Cabe destacar que na edición deste ano, habilitouse unha venda anticipada de 2.500 tickets para evitar colas o propio día da festa.

Para a xornada de hoxe está prevista a inauguración dunha exposición de bonsáis na Sala Abanca. A alameda municipal acollerá, ás 12.00 horas, o pregón das Letras Galegas, acompañado pola tradicional ofrenda floral ante el monolito de Marcial Valladares e a actuación de la Banda de Gaitas de Barbude. Ás 16.30 horas será a saída Ruta BTT do Salmón desde a Praza da Feira. A actividad cultural na xornada de hoxe continuará ás 20.30 no Teatro Principal, coa estrea de Carme. Broken Peach tomará o relevo a partir das 22.00 horas co seu concerto na Praza de Galicia.

O alcalde estradense, Gonzalo Louzao, na presentación da L Festa do Salmón. / Bernabe/Javier Lalín

Pola súa banda, a xornada de mañá arrancará con deporte na praia fluvial de Liñares, co Raid Hípico do Salmón. Desde as 11.00, haberá unha demostración de formación de árboles a cargo de Alberto Baleato na Expo Bae da Sala Abanca. Ao mediodía comezará a ruta degustación das tapas de Salmón, ao mesmo tempo que se disputarán as primeiras mangas del Rallymix da Sidra da Estrada a carón da praia fluvial.

O deporte continúa o sábado pola tarde, co Rafting do Salmón polo Ulla. Arredor das 19.00 horas, a música voltará a ser protagonista, primeiro no Teatro Principal, cunha nova edición do Festival Folclórico do Salmón, con Tequexetéldere e a Agrupación Folklórica Virgen de las Cruces de Daimiel. Despois do tapeo, será a quenda do Salmón Rock na alameda.

O día grande da Festa do Salmón arrancará no pavillón Coto Ferreiro a partir das 9.00 horas co Trofeo Sondodance de baile deportivo. Desde as 11.00 continúan as actividades de la exposición de bonsái na Sala Abanca. Os actos institucionais coparán o protagonismo das horas centrais do día, coa celebración no Teatro Principal do pregón de a cargo de Luis Ferro Pego, que recibirá a insignia Salmón de Ouro, xunto con Simón Couceiro e Argentinos Burguer.

Xa ás 13.00 horas, no Novo Mercado e a súa contorna, comezará a degustación popular. A esa mesma hora instalarase unha mesa informativa de Asanoj –colectivo galego que reúne a familias con nenos e nenas pacientes oncolóxicos– e ás 13.30 ofrecerá un concerto a BigBand Carlos Barruso. A partir das 15.00 horas haberá sesión DJ na Zona dos Viños. A xornada rematará con música, como non, desta volta a cargo da Coral Polifónica Estradense.

Postos de venda no Novo Mercado. / Bernabe/Javier Lalín

Gastrotur do Ulla

Coincidindo coa fin de semana grande da Festa do Salmón da Estrada, a Fundación de Exposicións e Congresos acolle os días 17, 18 e 19 de maio a primeira edición do Gastrotur do Ulla, o Salón dos Recursos Turísticos, gastronómicos e Deportivos nas Terras do Ulla. Esta iniciativa busca poñer en valor aos concellos de tres provincias polos que pasa o Ulla. A Estrada será a sede da primeira entrega, precisamente por coincidir coa celebración das vodas de ouro do Salmón. Actividades lúdicas e formativas arredor da pesca, tales como obradoiros, exposicións e demostracións, conforman a programación, que arranca hoxe mesmo, Día das Letras Galega, ás 10.00 horas. De 12.00 a 16.00 haberá unha sesión de showcooking con produtos das terras do Ulla, así como actividades da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal).

Ás 17.00 horas inaugurase oficialmente GastroTur do Ulla, e ás 17.30 terá lugar un obradoiro de montaxe de moscas con Paco Porto e Antonio Vilariño, así como a inauguración da mostra Auga, Pesca e Vida, do xornalista gráfico Antonio Hernández. Tamén a esta hora haberá unha demostración de aeromodelismo da escola de Teo.

Na xornada do sábado 18 ás 12.00 horas entregaranse os premios do XLVII Concurso Internacional de Pesca en Augas Galegas e, de seguido, nova sesión de showcooking e as actividades organizadas por Agacal. Ás 17.30 horas obradoiro de montaxe de apeiros de pesca con Eloi Savedra e Santi Minas. Ás 18.00 horas terá lugar unha cata de viño con produtos galegos de calidade.

O domingo 19 será a última xornada, con obradoiros de moscas para troita con Pepe Guzmán e o estradense José Luis Maceira, ás 12.00 horas, unha exposición de canas artesáns de bambú de Suso Vilar ás 17.00 horas e o derradeiro showcooking desta edición, ás 17.30.