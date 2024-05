Os primeiros exemplares chegan á Redacción!

Reportaxes, entrevistas, noticias. En galego, castelán e mesmo inglés. Da conmemoración das efemérides ás pezas de fondo: pola inclusión, pola igualdade e por seguir impulsando a conexión familia - centro como piar do desenvolvemento das persoas.

Cada ano volvédelo facer: os participantes de Faro da Escola chegades con novas ideas, preguntas inimaxinables, historias locais de primeira para volver demostrar que é certo: nada mellor que a mirada curiosa e honesta dun neno para ilustrar as características esenciais dun bo xornalista.

Xa chegaron á redacción os periódicos da maior parte dos 56 centros desta novena edición do certame escolar e non podemos facer outra cousa que felicitarvos porque deixáchesnos coa boca aberta e sobre todo: a mente esperta, con ganas de ler e ler sen parar.

Shhhh! Gardádenos o segredo: pero os xornalistas do FARO xa están a ler as vosas propostas para inspirarse. Non sería a primeira vez, nin a segunda, que as vosas historias pasan directamente dos vosos exemplares direitiñas ao periódico da cidade.

Parabéns polo traballo e o esforzo porque, vendo o resultado, queda claro que pagou a pena. Agora só queda esperar o veredicto do xurado para reunirnos na gala do 13 de xuño.