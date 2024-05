Tres décadas de Romaría celebrando as nosas Letras

As Letras Galegas son sen dúbida algunha unha das efemérides máis esperadas por parte das escolas da nosa Comunidade. Unha oportunidade para achegar ao alumnado ao pasado e presente da nosa literatura e a nosa identidade, que esta semana está a encher os centros educativos de poemas, murais, debuxos e actuacións do máis variadas coa escritora Luísa Villalta, autora homenaxeada este ano, como gran protagonista.

Os xeitos de celebrar o 17 de Maio son case tantos como escolas hai en Galicia. Algúns centros educativos aproveitan este día para saír do aula e sacar partido das vantaxes doutros espazos, unha opción que sempre motiva ao alumnado ao tempo que reforza a convivencia entre estudantes e profesores, e que impulsa a aprendizaxe significativa.

No Colexio Ángel de la Guarda de Nigrán levan máis de tres décadas conmemorando o gran día das nosas Letras cunha Romaría no fermoso merendeiro do parque forestal de Saiáns, unha gran festa homenaxe á literatura e ás tradicións da que xa daban conta os xornalistas do FARO ¡no ano 1995!

FARO xa se facía eco da romaría cunha reportaxe a páxina completa no ano 1995. / Faro

“Bueno, pásano pipa! É un xeito moi bo de achegalos á cultura e as tradicións galegas”

As rutas senderistas; a vestimenta tradicional, os xogos populares como as bólas, o pano ou a carreira de sacos; e o recital poético-musical dos rapaces e rapazas do colexio no anfiteatro do parque únense cada ano nesta fantástica cita, que tamén fomenta o respecto pola natureza e o coñecemento e a defensa do medio natural.

A maiores, o Xantar campestre con bocadillos de tortilla, chourizo e sobremesa con rosquillas de Iglesias convértese cada ano nun dos momentos máis agardados da Romaría das Letras Galegas do Ángel de la Guarda de Nigrán.

Unha cita que conta coa implicación de todo o claustro e na que os maiores do cole, os estudantes da ESO, acompañan e mentorizan aos máis cativos de Primaria e Infantil durante a ruta ata o merendeiro e as actividades.

O claustro do Ángel de la Guarda de Nigrán coa vestimenta tradicional. / Faro

“No cole temos sempre moi presente a educación en valores, a empatía, a convivencia. Aprenden a poñerse no lugar doutro, dos que teñen as pernas máis curtiñas”, describe Isabel Fernández, mestra de Galego da ESO no centro, que, preguntada pola sensacións do alumnado durante este día, engade: “Bueno, pásano pipa! Sempre valoran as actividades fóra da aula e ademais é unha actividade diferente con xogos populares. É outra forma de que se acheguen á cultura galega e comproben como as tradicións poden ser divertidas”.

Un evento que levan preparando durante semanas, traballando nas aulas sobre a figura de Luísa Villalta e decorando as aulas con murais, ademais da creación dun photocall no que alumnado e claustro poderán sacar fotos con motivos relacionados coas Letras Galegas, ou a realización e colocación dun maio como manda a tradición este mes.

Tampouco faltará a entrega de premios do certame literario Ángel de la Guarda, no que o centro estréase este ano con moi boas sensacións. Para esta primeira vez, elixiron o xénero do microrelato co obxectivo de promover o uso do galego: “Léndoos, pasámolo moi ben. Gustoume moitísimo, sobre todo nos pequenos que teñen tanta imaxinación”, valora Isabel.