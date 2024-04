O xornal como ferramenta educativa: “As boas noticias existen”

Seguro que algún de vós ten escoitado aos seus avós ou pais queixarse tras ver o telexornal ou ler a prensa: ‘E que todo son malas noticias!’, pero, malia que ás veces non o pareza, o certo é que son moitas as cousas boas que acontecen no mundo. Isto sábeo ben o alumnado de 6º do CEIP A Guía de Moaña, que adicou toda unha semana a tratar de demostralo. E logrouno con creces!

En liña coa temática solidaria do proxecto integrado do centro deste ano, os nosos pequenos xornalistas propuxéronse buscar pezas que falasen das boas accións que prestan axuda e apoio á comunidade para despois irllas ler aos seus compañeiros.

Unha gran idea na que todos podemos atopar inspiración para os nosos periódicos escolares: por que non engadir un apartado solidario en positivo no que recoñezamos o traballo daquelas persoas da nosa contorna que poñen o seu graniño de area para facer un mundo mellor?

O conserxe que sempre da os bós días, o compañeiro que axuda aos outros, a mestra que ten un sorriso para nós… As nosas xornadas escolares están cheos de figuras que ben merecen unha boa homenaxe. Só tedes que fixarvos ben: atoparedes unha morea de exemplos.

O Alumnado de 6º de EP do CEIP A Guía de Moaña compartiu noticias solidarias cos seus compañeiros para conmemorar a Semana da Prensa nos centros escolares. / Faro

Así, con boas noticias, o CEIP A Guía de Moaña celebrou a súa Semana da Prensa por todo o alto.

O Certo é que non esperabamos menos dos estudantes deste colexio, cunha aposta moi forte no terreo editorial, onde contan cunha revista escolar propia, ademais de participar no Faro da Escola.

Con estes antecedentes, os alumnos e alumnas do centro A Guía xogan con vantaxe en canto a coñecemento do mundo xornalístico, como ben puideron demostrar durante a realización do seu mural colectivo con motivo da celebración desta efeméride nos centros galegos.

Todo o centro implicouse na elaboración dun mapa conceptual en forma de mural coas chaves do xornalismo. / FARO

Unha ferramenta educativa lúdica e trasversal

“Un xeito lúdico de traballar a lecto-escritura e os métodos de investigación”

Un mapa conceptual para o que cada curso, desde 4º de Infantil hasta 6º de Primaria, aportou a súa parte, con fondas investigacións para responder a preguntas fundamentais como que é a prensa, que precisamos para facer un xornal, que seccións ten, que xornais coñecemos e, a máis importante e menos doada de responder de todas: cal é o obxectivo do xornalismo.

Dúas actividades para conmemorar a prensa e sacar partido das súas posibilidades como “ferramenta educativa lúdica e transversal”, que nos permite “traballar a lecto-escritura”, pero tamén os “métodos de investigación” e que nos abren a porta “a unha ducia de temas”, en palabras dos mestres do centro Maite Paz e Santi Manso, coordinadores da actividade.