Gravados na ‘Escola’, xornais con moito arte

Non hai que buscar moito para topar obras que, como o cadro collage ‘Guitarra, partituras y copa de vino’ de Picasso, empregan a prensa como elemento material e motivo gráfico. Tampouco á inversa: practicamente o 100% dos xornais e revistas apelan ás artes plásticas para enriquecer os seus contidos.

Cartelería, viñetas, ilustracións ou portadas dan boa conta da estreita relación que existe entre os xornais e os artistas dende hai máis dun século e, un curso máis, agardamos que non falten entre os exemplares do certame de periódicos escolares de Faro da Escola.

O proxecto educativo precisa por suposto da participación dos nosos pequenos artistas da palabra, si, pero tamén dos debuxantes, viñetistas, ilustradores ou deseñadores gráficos de primeira orde que cada curso nos deixan sen fala cos seus traballos.

Non en van son moitos os centros educativos da provincia que apostan por “fomentar a creatividade do alumnado a través de visitas a museos, o estudo do contexto histórico ou a organización de diversas exposicións”.

Un momento do obradoiro, onde traballaron coa técnica de Punta Seca. / Faro

Educar na versatilidade

“O obxectivo sempre é ese: educar na versatilidade, aportándolles ferramentas para crear verdadeiros artistas de cara ao futuro, motivándoos de maneira que cada un ou unha se sinta protagonista, e que mellor para iso que crear unha obra propia e única”, explica neste senso Carolina Davila, mestra de plástica de Primaria no colexio Divino Salvador, que apunta tamén ao debuxo como unha ferramenta de coñecemento do alumnado: “Cando debuxan son eles mesmos. Aí é realmente onde ves cales son as súas preferencias ou carencias”.

Neste senso, desde o centro tamén apostan por familiarizalos coas diversas técnicas a través de obradoiros con artistas.

Desta vez, tocou nin máis nin menos que iniciarse no gravado, co privilexio de aprender da galega Yolanda Carbajales, con múltiples premios e obras en museos de índole internacional.

A artista Yolanda Carbajales posa acompañada dalgunhas das alumnas participantes. / Faro

Ademais de explicar esta destreza, Carbajales compartiu algunhas experiencias persoais relacionadas co mundo da arte e animounos a non pórse límites: ¿Sabiades que, cando Yolanda comezou a carreira de Belas Artes, a materia na que sacou peor nota foi, precisamente, a de gravados? Un nunca sabe!

Máis en concreto, neste caso a técnica de gravado empregada foi a de Punta Seca en calado directo e o tema de elección, libre. Que que inspira aos nenos da clase? Pois houbo de todo, aínda que predominaron as imaxes relacionadas coa natureza ou os seus animais favoritos. E dos koalas ou os osos pandas pasamos aos equipos de fútbol e os seus escudos, tamén musas dos estudantes durante esta actividade na que “a ilusión estivo garantida desde o primeiro momento e durante a que o pasaron xenial”.

Soamente faltaba ver o resultado dos traballos. Para iso, houbo que entintar as imaxes, transferilas á prancha do torno e, daquí, ás láminas de papel. Os traballos quedaron de exposición e por iso no Divino Salvador non dubidaron en organizar unha mostra no propio centro. De seguro que se farán eco no seu Faro da Escola. Estamos desexando ver xornais con tanto arte!