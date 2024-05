Aí vén o Maio cargado de flores

Calas, margaridas, fiúnchos. Durante unha semana enteira estivo facendo acopio de todo tipo de flores o alumnado de 4º, 5º e 6º de Primaria do SEI San Narciso de Marín para festexar ‘Os Maios’ como merecen.

Unha das efemérides máis arraigadas no concello que conmemoraron xunto con outros centros educativos, asociacións veciñais e entidades locais o pasado 1 de maio na praza da vila.

Non faltaron alí as cantigas nin as emblemáticas estruturas florais propias destas datas.

Unha festa con décadas de historia en Marín e coñecida como O Maio da Bruxa, precisamente polas cabezas de bruxas que rematan estas pezas manuais, a diferencia do que acontece na maior parte da comunidade, onde se opta por coroas.

Alumnado, familias e corpo docente do SEI San Narciso de Marín prepararon durante toda unha unha semana as súas estruturas florais para conmemorar os Maios, unha festa con moito arraigo no concello de Marín na que se xuntaron con outros centros educativos o pasado 1 de maio. / SEI SAN NARCISO DE MARÍN

De avós a pais, de pais a fillos

“O concello quere manter esta tradición e, desde o centro, levamos moitos anos colaborando para que non se perda”, comenta Marcos Márquez, titor de 5º de EP e coordinador do proxecto Faro da Escola no colexio, que da conta de como hai xa pais e nais que teñen fotos de cativos celebrando os maios e, agora, ven como o fan os seus fillos.

Protagonista indubidable deste mes, a celebración dos maios nos centros pode considerarse un exemplo paradigmático do papel que están a xogar as escolas como salvagardas das nosas tradicións culturais.

Ferramentas chave para o desenvolvemento integral da rapazada e aliadas do intercambio interxeracional, as tradicións axúdannos a conectar con outros e co noso pasado, dando sentido ás nosas vidas e dotándonos de identidade e memoria.

Unha festa, a dos Maios, que, ademais de a nosa historia, tamén nos permite achegarnos a nosa contorna e a flora local; e na que, a través das cantigas típicas destas datas, o alumnado tamén se familiariza coa crítica social, a retranca, a argumentación ou o espírito crítico.