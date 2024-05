Casi un tercio de escolares sufre acoso o violencia en las aulas

Tristeza, apatía, ansiedad, estrés, falta de sueño y apetito, así como dolores de cabeza y estómago, e incluso, un peor rendimiento escolar son los principales síntomas del acoso escolar según recoge el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Esta situación de maltrato verbal, físico o psicológico si ocurre una vez no es acoso escolar. En cambio, "si se produce tres o más veces, sí es acoso escolar", señalan desde la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae), también fundadora e impulsora del Plan Nacional contra el Acoso Escolar con la intención de mejorar la convivencia en los centros educativos y combatir esta violencia en todas sus manifestaciones.

Los datos son alarmantes. En un aula con 30 niños y niñas, 9 han sufrido acoso escolar u otro tipo de violencia en la escuela en algún momento de su vida. El dato se desprende de una encuesta realizada por Educo, la ONG de infancia y educación, con motivo de la celebración este 2 de mayo del Día Internacional contra el Acoso Escolar. De los mil encuestados, el 29,5% ha confesado sufrir bullying u otro tipo de violencia en el colegio (eso incluye toda acción, omisión o trato negligente, ya sea entre pares o con personas adultas), el 59,1% dijo que no y un 11,4% no lo sabía o prefirió no contestar.

"Son cifras muy elevadas, por encima de otras que han salido recientemente. Cuando preguntamos directamente a niños y niñas sobre la violencia que han sufrido en la escuela, sin especificar en qué periodo de su vida, nos damos cuenta de que este problema afecta a casi uno de cada tres", explica Pilar Orenes, directora de Educo que, con su metodología PROTEGEmos -una guía de protección infantil- ayuda a todo tipo de entidades que trabajan con la infancia a prevenir la violencia y promover el buen trato. Unas cifras preocupantes pero que, incluso, "podrían ser más altas porque solo vemos la punta del iceberg", ya que no es fácil denunciar la violencia, y "a veces está tan normalizada que no se identifica como tal".

Lucha contra el acoso escolar. / Shutterstock

El primer paso es la prevención

El primer paso para mantener a nuestros hijos a salvo, ya sea en línea o en el mundo real, consiste en cerciorarnos de que conocen el problema. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en inglés Unicef, ha elaborado una guía de actuación en materia de prevención de acoso en la escuela en seis pasos:

1. Explicar qué es, para que los menores puedan identificarlo de una forma sencilla y clara.

2. Hablar abiertamente y con frecuencia porque cuanto más se aborde el tema, más comodo se sentirán para contar si han sido testigos o víctimas.

3. Enseñar a ser un ejemplo positivo para los demás. En el acoso hay tres partes: la víctima, el perpetrador y el testigo. Aunque un niño o niña no sea víctima de acoso, sí pueden evitar que ocurra siendo inclusivo y comportándose de manera respetuosa y amable con sus compañeros. De tal modo que si se presencia un caso de acoso, pueden defender a la víctima, ofrecerle ayuda y/o cuestionar ese comportamiento.

4. Ayudar a los hijos a confiar en sí mismo, anímales a inscribirse en clases o participar en las actividades de la comunidad que más le gusten, ya que les ayudará a ganar confianza y a hacer un grupo de amigos con intereses comunes.

5. Ser un modelo a seguir, mostrarles cómo tratar a los demás con amabilidad y respeto, incluso hablando cuando otros están siendo maltratados. Los niños consideran a sus padres ejemplos de cómo comportarse, también con lo que publican en Internet.

6. Forma parte de su aventura online para advertirles de los distintos peligros a los que se enfrentan en la red.

Ciberbullying

El acoso cara a cara y el ciberacoso suceden juntos a menudo. Pero el ciberacoso deja una huella digital, es decir, un registro que puede servir de prueba para ayudar a detener el abuso. En esta fecha, Educo también pone el foco en el uso de internet para acosar a niños y niñas conocido como 'ciberbullying'. "El acoso es algo que puede empezar en la escuela y seguir luego en casa, con mensajes agresivos y desagradables enviados a través de las redes sociales u otras aplicaciones. A veces es al revés, y este acoso empieza fuera de las aulas, pero continúa dentro de la escuela", explica Orene. Por tanto, es determinante tanto la detección rápida como la prevención.

Hay diversos tipos de ciberacoso como 'harrasment', 'sexting' o 'stalking', y todos ellos están marcados por una intimidación por medio de las tecnologías digitales. Y el entorno digital tiene dos caras, una negativa, pero también una positiva. Por eso, esta ONG quiere poner en valor las oportunidades que brindan internet y las redes sociales. "Supone tener un acceso al conocimiento y a la educación que de otra manera no sería posible, también es clave una formación digital continua y adecuada, tanto para la infancia como para familias y educadores, y el acompañamiento de las personas adultas en el manejo de las redes sociales de los menores", concluye la directora.