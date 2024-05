As rozadoiras do Galiñeiro

Nin motor nin gasolina precisan as novas rozadoiras do Monte Galiñeiro. Chégalles cun pouco de fame para activar a función de corta de toda canta maleza atopan arredor. Sen sabelo, as vacas cachenas que chegaron esta semana ao espazo forestal de Vincios, en Gondomar, son auténticas brigadistas de prevención de incendios. E por todo iso as trouxo a comunidade de montes da parroquia.

A entidade inicia con oito exemplares, procedentes de granxas de Allariz e de Forcarei, o seu primeiro proxecto de gandeiría rexenerativa para a prevención de incendios e a produción de carne. E, de paso, para preservar unha raza autóctona galega en perigo de extinción, segundo o Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. “A idea principal é limpar o monte e minimizar os gastos da comunidade de montes nas rozas”, explica o seu presidente, Alberto Covelo.

Moveranse pola zona da Estaca, onde se orixinaron os incendios de 2013, 2015, 2016 e 2017

Podería ser perfectamente a súa beleza, con eses cornos maxestuosos e esa mirada de deusas exipcias, a que conquistase a xunta rectora á hora de elexir esta raza. As vistas panomámicas do Val Miñor e de Vigo gañan fermosura coa súa presenza, sen dúbida. Pero foi a súa funcionalidade a que os levou a escollelas. “Comen os gromos dos toxos, das xestas, das silveiras, dos carrascos... Teñen unha alimentación máis ampla ca outras especies e respectan as árbores, polo que poden pacer en parcelas reforestadas sen perigo ningún”, apuntan os comuneiros. Moveranse de momento polo entorno da Estaca, “onde nacen máis lumes”. Alí se orixinaron os de 2013, 2015, 2016 e 2017, lembra Covelo.

Directivos da comunidade de montes co gando na zona de Auga da Laxe. / Ricardo Grobas

Na súa tarefa antiincendios ofrecen vantaxes sobre os cabalos ou as cabras porque son máis manexables.E máis que o serán cando se adapten ao sistema de telepastoreo que a comunidade de montes vai por en marcha. Poderán controlalas a distancia a través do móbil grazas a uns colares con sistema GPS que permite telas localizadas en todo momento e limitarlles as parcelas de pasto sen necesidade de peche físico. “Podes telas perfectamente vixiadas cunha aplicación de móbil desde a casa”, subliñan os membros da xunta rectora.

Uns colares con GPS permitirán controlar os animais e limitarlles o pasto sen peches físicos

Adestramento

Os animais terán que adestrarse para adaptarse ao sistema telemático e empezarán nuns días. Os colares emitirán uns sons cando se acheguen aos límites dos espazos que se lles marcan para pacer “e cando os pitidos cheguen a vinte recibirán unha pequena descarga, coma se fose un pastor eléctrico”, comentan os comuneiros. Pensan que será sinxelo preparar as vacas pola súa intelixencia. Non hai máis que observar a rapidez coa que acoden á chamada das persoas nos terreos de Auga da Laxe, onde se atopa o peche que as garda polo de agora.

A rendibilidade foi un dos principais motivos polos que a sociedade mancomunada de Vincios apostou por esta iniciativa. Foron 6.000 euros os que investiron inicialmente para botar a andar a explotación e contan con rebaixar os gastos en rozadas, que se achegan aos 1.800 euros por hectárea, ao ano, sinala Covelo. “Se chegamos a aforrar un 10% é suficiente para amortizar a compra das vacas nun ano”, asegura. Cando se corta a vexetación cunha máquina volve medrar de seguida e hai que volver a esa zona, engade o presidente dos comuneiros, “coas vacas mantense limpo, non só polo que comen senón tamén polo que pisan”.

A comunidade de montes espera rebaixar un 10% os gastos en rozadas, de 1.800 euros por hectárea ao ano

O que pretenden é precisamente mellorar as condicións para combater os incendios desde a prevención e fano baixo o paraugas do plan Vincios Verde, que puxeron en marcha despois da vaga de lumes de 2017, que arrasou a meirande parte do seu territorio. Unha estratexia que plantexa proxectos para diversificar o uso do monte e gañarlle terreo ás especies invasoras que propagan as lapas. Dentro dese plan levaron a cabo Bosque dos Nenos, outro de froiteiras, unha plantación de sequoias e mesmo rutas de “rokking” para que a xente faga deporte ao aire libre mentres arrinca eucaliptos.

