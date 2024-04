Prohibido el techno y las divas del pop: Chechenia veta la música 'demasiado lenta' y 'demasiado rápida'

El Ministerio de Cultura checheno anunció una medida que impedirá que se divulguen o produzcan canciones con menos 80 pulsaciones por minuto o de más de 116. El gobierno autónomo anunció la prohibición de la música "rápida" o "lenta" tras mantener una reunión el pasado viernes con su Ministerio de Cultura.

La medida consistirá en cercar todas las composiciones, musicales, vocales o coreográficas a un tempo entre 80 y 116 pulsaciones por minuto (PPM). Según el ministro de cultura, Musa Dadayev, este veto se llevará a cabo para asegurar que esta industria "se ajuste a la mentalidad de los chechenos" y para que "el patrimonio cultural de pueblo checheno llegue a los niños", indicó.

Con esta medida quedan fuera de la norma estilos musicales como el techno, que casi siempre supera las 125 PPM, y numerosas canciones pop que, en ocasiones, también sobrepasan las 116 pulsaciones y llegan hasta las 135. Por debajo del umbral quedaría el reagge, que suele rondar las 70 pulsaciones por minuto.

Reeditar

Según anunció el gobierno, las canciones no desaparecerán necesariamente: los artistas tendrán la oportunidad de "reescribirlas" hasta el 1 de junio de 2024. De no hacerlo, sus actuaciones en público estarán vetadas y no obtendrán beneficios por sus obras dentro de la república.