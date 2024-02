De Galicia a México con arte para concienciar

Galicia y México han quedado unidas por su lucha contra la desigualdad de género y el sello que ha firmado esa comunión es artístico. Hasta Ciudad de México, en concreto el Museo de la Mujer de Cuauhtémoc, ha viajado una exposición ideada por las artistas gallegas Yolanda Herranz y Celeste Garrido.

La muestra, “Compartir es vivir”, había visto por primera vez la luz en Marín (Pontevedra) en noviembre de 2022 sumando entre las creadoras participantes a las Guerrilla Girls.

Precisamente, el proyecto emplea las tácticas de estas últimas –que nacieron en Nueva York en 1984– para trasladar su mensaje. A través de carteles en la calle criticaron en Marín la escasa presencia de artistas femeninas en museos de arte moderno. Con humor e incluso sarcasmo apostaron por un mundo distinto con mujeres empoderadas de verdad.

Pieza de Yolanda Herranz Pascual y cartel de Celeste Garrido / Y.H.

Tras la localidad pontevedresa, la iniciativa enfiló hacia Castellón, donde se presentó aprovechando un congreso. Fue allí donde la comunicóloga mexicana Fabiola Osorio conoció la iniciativa.

Tras esta parada, Garrido y Herranz confían en que la muestra acabe exponiéndose también en Brasil, ya que los contactos están muy avanzados.

La muestra está integrada por 15 dípticos que reflexionan sobre el papel histórico de las mujeres y hombres en nuestras sociedades. Los firman artistas de seis nacionalidades distintas, incluyendo desde la parte gallega a Yolanda Herranz, Celeste Garrido y Mar Caldas.

Garrido –comisaria de la iniciativa y que destacó con una muestra individual en el museo vigués MARCO, “Os teus ollos din o que a túa boca cala”– explica que “el proyecto que ahora se ve en México empezó en Marín, justo después del confinamiento. Lo que hizo fue acercar el arte a la gente a través del arte público. Intervenimos los MUPI –soportes de publicidad en la vía– y marquesinas de Marín. Se hizo con motivo del Día contra la Violencia de Género. Buscábamos hacer reflexionar sobre la convivencia en paz con el lema ‘Compartir es Vivir’. Participaron 15 artistas y algunas figuran entre las más importantes del mundo en arte público. como las Guerrilla Girls o Regina José Galindo.

Garrido y Herranz –esta también expuso de manera individual en el MARCO con “...No, aún no...”– concibieron el proyecto juntas. Ambas forman parte de Portal de Igualdad que pretende dar visibilidad al arte hecho por mujeres para garantizar que las mujeres estén representadas en museos y centros de arte no solo exponiendo, sino que haya directoras, galeristas, comisarias.

“Si al final los comisarios o los directores de museos son hombres, lo que ocurre es que tienen tendencia a dar más visibilidad a la obra de hombres artistas. Es una realidad. Por ejemplo, en el Museo del Prado, un grandísimo porcentaje de las obras expuestas están firmadas por hombres”, señala Celeste Garrido.

Esta artista, profesora y ahora comisaria recuerda que “Rocío de la Villa inauguró una exposición de mujeres artistas que en su momento tuvieron mucha relevancia, a la par que los artistas hombres coetáneos, pero cuando fallecieron sus obras pasaron a los fondos de los museos sin darles visibilidad y tampoco aparecieron en los libros”.

Por ello, “Compartir es vivir” busca “dar visibilidad a este problema del patriarcado y violencia de género que tiene unas tasas de mortalidad elevadísimas en Latinoamérica. Buscamos concienciar a los más jóvenes en institutos y universidades. Tienen que reflexionar sobre este tema para que desaparezca esta violencia contra las mujeres”, señala Celeste.

Resalta que “es importantísimo para nosotras que ahora la exposición esté en México. Le da un carácter global que nos hace entender que es un problema de toda la humanidad”.

Garrido lamenta, no obstante, que aunque el proyecto ha interesado a muchos ayuntamientos estos no han dado el sí definitivo cuando conocen que la exposición no es gratuita. “Surge el problema económico por falta de conciencia, creo. Se gastan en orquestas diez veces más de lo que cuesta este proyecto. Es un despropósito. ¿Por qué tenemos que hacer nosotras una muestra gratis y orquestas como Panorama cobrar lo que cobran?”, inquiere la artista.