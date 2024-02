A fan máis veterana de Fillas de Cassandra, a punto de soprar 90 velas

O concerto de Fillas de Cassandra do venres á noite no hall do Auditorio Mar de Vigo -inicio da xira As últimas dionisíacas- foi un directo para gardar no fondo do corazón, con cada detalle da música e escenografía coidados. Houbo ducias de momentos especiais pero un por riba de todos revelounos a presenza da fan máis veterana do grupo: Rosa García, quen no vindeiro mes de maio cumprirá 90 anos.

Rosa é tía avoa de María Soa, integrante de Fillas de Cassandra xunto a Sara Faro. Cando o dúo levaba media ducia de temas cantados, arrancou cun tema a capella, “A rosa roxa”, que foi seguido en coro por Rosa García e resto de familiares que se atopaban no concerto nun dos laterais do espazo.

FILLAS DE CASANDRA, na apertura da nova xira en Vigo. / José Lores

Ao remate do directo, García explicou a FARO que “‘A rosa roxa’ é unha canción que aprendimos toda a familia desde meus pais. Levámola cantando toda a vida na casa. Hai moi bos cantantes e músicos na familia ademais dela. O que pasa é que non se dedican profesionalmente”.

A octoxenaria confirmou que participa nun vídeo. “Saio coa avoa de María e a nai de Sara”, comentaba chea de orgullo unha señora á que non se lle botan os anos que ten.Trátase do tema “Tataravoa” na que aparecen as familiares a falar ao final da canción.

FILLAS DE CASANDRA. / José Lores

Na conversa, explicou que o do venres era “a terceira ou cuarta vez” que vía o grupo en directo e que se sentía “feliz”. “Ata as vin en Santiago pero non podo ir moi lonxe. Vou facer 90 anos agora o 22 de maio e ímolo celebrar o 25”, engadiu.

Sobre a historia da canción “A rosa roxa”, María Soa explicaba onte a este diario que é unha habanera “que seguramente chegou por familiares emigrados pero non sabemos moi ben a orixe”.

PÚBLICO ENTREGADO NO CONCERTO DE FILLAS DE CASANDRA DE VIGO. / jOSÉ LORES

Preguntada se tamén lle daba á pandeireta, recoñeceu que non. “Teño unha pena terrible”, confesou.

O concerto tivo outro momento especial cando Fillas lembraron: “Hai dous anos tocamos na Kominsky; hai un na Mondo e agora aquí (Auditorio Mar de Vigo). Abel, lévanos a Castrelos!”.