“‘Últimas Dionisíacas’ é algo efémero, hai pasaxes que só se escoitarán nese concerto”

Amosar que a mestura entre o tradicional, o pop e o techno ten un efecto catártico é a aposta do dúo musical vigués Fillas de Cassandra na súa nova proposta escénica, Últimas Dionisíacas, un espectáculo único que presentarán o vindeiro 16 de febreiro no Auditorio Mar de Vigo e para o que esgotaron as entradas en menos de dez días.

–Derrubada a “Acrópole”, prometedes abandonar a “polis” cunha auténtica festa, impón estrear directo na casa?

–Para nós é unha pasada poder presentalo na nosa cidade e, botando a vista atrás, estivemos en Mondo cun aforo de 400 entradas e, agora, pechar o Mar de Vigo con todo completo é incrible. Estamos nerviosas, ilusionadas e desexosas de que chegue o día do concerto. Ás veces impoñen máis os contextos pequenos, os cara a cara, pero logo dun ano de xirar pensamos que estamos máis que preparadas para este concerto. Imos acompañadas de música, luz e cun show armado, polo que imos seguras.

–Que podedes adiantar?

–Hai dúas cousas fundamentais que van a pasar. Últimas Dionisíacas está concebido como algo efémero e hai interludios ou pasaxes musicais que só se escoitarán nese concerto. O ano pasado descubrirmos e vivimos que había cancións que só cantabamos en concertos e que no fin de xira todo o munda cantaba, co cal iso significaba que viñeran aos nosos concertos e que desfrutaron con nós. Foi moi emocionante e pensamos que este directo tería que ser algo así. Será case como cando vas a unha obra de teatro e tamén vives diálogos ou experiencias que non pasan outra vez. E vai haber convidadas e convidados moi especiais, pero non imos adiantar máis.

–Logo do último ano tan trepidante, que balance facedes?

–Foi un ano de moitísima aprendizaxe, non só á hora de preparar este espectáculo, senón á hora de saber que queriamos facer enriba do escenario, que nos conectaba máis co público, pero tamén a nivel persoal, aprendendo a traballar con outra xente, xestionando o traballo e a vida social, de estar acompañadas moito tempo, pero tamén de precisar esa soidade que é necesaria para a creatividade. Foi un ano no que se concentrou toda esa aprendizaxe e benvida sexa!

–E como xestionades o bum experimentado arredor do voso proxecto na vida cotiá?

–É complicado. Estamos estudando, traballando e tamén queremos ter as nosas vidas sociais, porque mesmo para o proxecto precisamos relacionarnos con outras persoas. Unha cousa que nos pasou este verán é que só escoitabamos a nosa propia música porque tocabamos e non nos inspirabamos en ningunha outra cousa. Precisabamos ir ao cine, a obras de teatro, escoitar a outra xente que está tocando, é dicir, saber que está pasando no mundo máis aló da furgoneta-concerto-furgoneta-concerto. Xa pasamos o momento de saturación, pero a ilusión por facer este novo directo estaba, entón arrancamos e de novo para arriba.

–E que música escoitan Fillas de Cassandra cando precisan desconectar?

–Músicas que non teñen nada que ver con nós, porque se non xa estás pensando ideas relacionadas coa túa música, aínda que tamén é certo que nas que non teñen nada que ver logo atopas outras inspiracións. Sendo sinceras, cando estamos máis saturadas procuramos facer outras cousas como andar en bici ou ver xente e falar doutras cousas que non estean relacionadas con Fillas de Cassandra. Con respecto á música, agora estamos escoitando electrónica, como pode ser Daft Punk, ou rememorando temas de Berrogüetto, que van na liña do novo espectáculo, e tamén o novo de Guadi Galego, por exemplo.

–Mesturada coa mitoloxía clásica, a vosa música caracterízase por unha marcada perspectiva feminista e, dende ese punto de vista, como atopades a industria?

–O máis destacable é ese constante cuestionamento, especialmente á hora de crear música. Concíbennos como intérpretes, con voces doces e música bonita, pero non como creadoras que teñen ideas propias e orixinais. Hai xente á que lle choca isto e existe unha infantilización e unha xerarquización dos coñecementos. Hai persoas que se sorprenden cando falamos de cables, por exemplo, pois parece imposible que nós controlemos do que estamos facendo máis aló de cantar. Pero é que nós somos vocalistas, o propio grupo, porque tocamos, e a nivel técnico tamén sabemos como funcionan as cousas, porque é o noso traballo.

–Que lle agarda a Fillas de Cassandra neste 2024?

–Vai ser un ano moi diverso. Hai cousas novas que están na cabeza, imos saír moito máis fóra de Galicia e tamén temos na recámara varios proxectos de colaboracións.