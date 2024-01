Multa para niveles altos de radón en el trabajo

El Plan Nacional de Radón es ya una realidad. Años atrás, la Unión Europea había solicitado a los estados miembros a través de una directiva de 2014 que elaborasen uno con el fin de proteger la salud de la población y trabajadores frente a los riesgos por exposición ante este gas radioactivo. En un principio, tenían como límite presentarlo en 2018, pero finalmente España ha esperado a 2024. Entre las novedades que presenta: a partir de junio se multará a las empresas donde las plantillas se encuentren trabajando expuestas a niveles altos de radón.

Con el profesor y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Alberto Ruano –los estudios de su equipo han sido incluidos en el Plan Nacional– analizamos los puntos más destacados del marco de actuación, lo que echa en falta y en qué punto está Galicia. Como adelanto, señala que el Plan Nacional “es una guía de actuación” que le ocasiona una sensación “agridulce”: dulce porque por fin se ha publicado; y agria por la tardanza y porque faltan ciertas actuaciones que considera necesarias.

¿Por qué se fijan en el radón?

En el año 2021 el Ministerio de Sanidad encargó a Ruano y su equipo estimar cuántas muertes podía provocar la exposición al radón en España. “Un 4% de todas los fallecimientos por cáncer de pulmón se debían al radón; pero en Galicia y Extremadura este porcentaje subía al 7%”, recuerda.

Puesto de trabajo.

“Es nuevo –señala Ruano– la obligatoriedad de protección a los trabajadores para asegurarse de que no se superan los 300 bequerelios (unidad de medición de la radioactividad). En las zonas de riesgo, van a tener que medir el radón en los puestos de trabajo de planta baja y bajo rasante”. Las sanciones por superar los límites las impondría Inspección de Trabajo. Pero además se quiere mejorar la información a los empleados y buscar la colaboración de las asociaciones sindicales. Otra medida en este campo es “proponer un protocolo de salud de trabajadores que pudieron estar expuestos a radón durante muchos años. Estre trabajo nos lo encargó Sanidad y lo entregamos en diciembre”, señala.

¿Cuáles son las zonas de riesgo?

De momento, no se sabe exactamente cuáles son hasta que se publique el mapa del Consejo de Seguridad Nuclear. No obstante la previsión de Ruano es que sea muy similar al mapa del Código Técnico de la Edificación (CTE), el marco normativo con las exigencias básicas para la construcción. Señala el catedrático que en Galicia seguramente se incluirán como zonas de riesgo casi todos los municipios.

Edificación.

“Lo más novedoso es el cumplimiento de la directiva europea que establece que no se pueden superar los 300 bequerelios por metro cúbico en las viviendas. En España, es obligatorio en vivienda nueva”, añade el investigador. El Plan busca promover buenas prácticas y mejorar el conocimiento pero también identificar las viviendas o edificios susceptibles de registrar concentraciones altas de radón; y promover acciones de las administraciones. Ruano, no obstante, echa en falta que el Plan no obligue a que se obligue, en las zonas de riesgo, a medir el radón en la compra-venta incluso de viviendas y se plasme en un certificado como el de eficiciencia energética. Señala que ya se exige en otros países.

¿Qué hay que hacer si se construye una casa nueva?

“Si te quieres hacer un chalé en Vigo, por ejemplo, esa vivienda tiene que estar protegida frente al radón: tiene que tener una solera ventilada, una lámina antiradón y debe haberse acreditado en un laboratorio acreditado que en esa vivienda la concentración de radón no supera los 300 bequerelios por metro cúbico”, apunta Ruano.

¿Qué problemas se encuentran?

El catedrático lamenta que “nosotros somos un laboratorio acreditado para estas mediciones pero no nos llegan estas solicitudes por parte de los arquitectos. No sé qué está pasando. Puede ser que midan con otros laboratorios acreditados pero lo dudo; o también puede ser que midan con dispositivos no acreditados que se pueden comprar por internet. Ya se lo hemos comunicado al Colegio de Arquitectos”.

Más mapas autonómicos del gas. “

El Plan dice quehabrá otros mapas autonómicos. Yo, hasta la fecha, no los conozco. El último que tenemos es el de Galicia, efectuado por la Universidade de Santiago. En Galicia, estamos a años luz de la categorización del radón respecto al resto de España. Solo Galicia tiene el doble de mediciones que presenta el mapa de Portugal”, señala Ruano.