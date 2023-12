🌄Ponse o sol neste #Solsticio de inverno coa noite máis longa no hemisferio norte. Irán medrando as horas de luz, co solpor algo máis tarde cada día.



☀️No meteorolóxico, mantense o anticiclón para a fin de semana en #Galicia. Tempo seco e frío, con néboas persistentes nos vales pic.twitter.com/WZ89XTELP0