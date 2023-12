Papá Noel pasa de los animalistas y vuelve a Ourense en un trineo tirado por cinco renos

Papá Noel cumplió su compromiso anual con los niños y niñas de Ourense y “aterrizó “ ayer en la ciudad a bordo de su trineo para saludar a cientos de personas que aguardaban expectantes para disfrutar de la primera cabalgata de Navidad, la del orondo visitante procedente de Laponia.

Pertinaz en el medio de locomoción escogido, Papá Noel llegó a la ciudad pasando por alto, un año más, las recomendaciones de asociaciones ecologistas y animalistas, que le piden que evite el uso de animales de este tipo en actividades festivas. Así, su trineo estaba tirado por cinco renos auténticos contratados por el Concello de Ourense.

Relámpago, Veloz, Estrella, Rudolph y Copito son los nombres de estos cinco renos de la empresa de Cantabria Evecan, un safari y refugio de Cantabria, cuyo propietario Rubén Matanza, participó ayer en el desfile: sentado al lado de Papá Noel para vigilar la marcha de la tirada de renos que circuló por la ciudad en medio de la algarabía y los flashes de los móviles.

Rubén Matanza se niega a oír hablar de “maltrato animal”. “Tal vez la gente debería estar más en contacto con la naturaleza; en Galicia y Cantabria todos nacimos entre las pezuñas de las vacas y deberíamos saber que estos renos no son animales salvajes ni exóticos, sino que son de las mismas familias que habitaban la cordillera cantábrica en el Paleolítico”, justifica. Su empresa es también la que, desde que llegó Jácome a la Alcaldía de Ourense en 2019, lleva el contrato de los dromedarios que transportan a los Reyes Magos.

Pero ayer el protagonista era Papá Noel y la multitud se agolpaba a lo largo de su cabalgata, que partió de la Torre de Ourense y pasó por Curros Enríquez y Paseo hasta llegar a la Plaza Mayor. Los renos, cabizbajos, se dejaban fotografiar por niños y mayores que los acariciaban a su paso, mientras disparaban los flashes y sonaban de fondo tanto el “¡ho ho ho! “ de un espídico Papá Noel, como el inevitable “All i want for christmas is you” de María Carey.

“Los renos no son esquivos, les gusta una caricia. La mayores colonias del renos son del norte de Europa. No son salvajes”, insistía ayer Rubén. “Pertenecen a esta reserva de Cantabria donde también tenemos un proyecto de recuperación de bisontes. España fue tierra de renos y bisontes” , explicaba.

La realidad de la calle era ayer sin embargo, más festiva que atenta a la felicidad de los animales. Los niños y mayores seguían al séquito de elfos que acompañaban a Papá Noel, con paradas periódicas en diversos puntos y números musicales para animar al público. “Hola a todos en esta bonita ciudad” , alentaba Papá Noel mientras le seguían los trineos cargados de regalos.

La comitiva se desplazó hasta la Plaza Mayor, donde remató el itinerario de la cabalga con otro encuentro musical. El día de ayer y la presencia de viajero Papá Noel era también el pistoletazo de salida de las principales ofertas del programa. De hecho ayer empezó a funcionar el Parque de Nadal y el tren eléctrico en el Jardín del Posío, así como el carrusel instalado en la Ponte Vella. El horario de visitas es hasta las 20.30 horas. También ayer se puso en marcha el carrusel de Plaza Mayor, con horario de apertura hasta las 21.00 horas

El Mercado de Nadal de Parque San Lázaro, que se inauguró la pasada semana, estará abierto de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas. El belén de Arturo Baltar, en Plaza de San Cosme e San Damián se podrá visitar de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30.

Amigas da Terra pide se cumpla el acuerdo plenario de espectáculos sin animales

En los últimos años, fueron muchas la asociaciones ecologistas y animalistas de todo tipo que intentaron frenar, tanto en Ourense como en otras ciudades gallegas y del resto de España –muy pocas ya–, el uso de animales en espectáculos. “La verdad es que seguimos pensando lo mismo, que estos animales sufren, están sometidos a estrés, deben adaptarse a situaciones a veces nuevas para ellos e incluso pueden generar riesgo también para el público, si se desbocan durante el desfile”, advierte Ángel del Río, portavoz de Amigas da Terra de Ourense y técnico de Medio Ambiente. “Hemos dejado de hacer campaña al ver que el Concello de Ourense no hace caso, pese a tener acuerdo plenario de prohibición de espectáculos con animales, que hace años incumple”, lamenta.

Rubén Matanza , propietario de Evecan, el centro de Cantabria del que proceden los animales que participan en el desfile de Papá Noel y en la cabalgata de Reyes Magos de enero, es consciente de la polémica que genera el uso de animales exóticos en estos espectáculos organizados además, por un ente público. “Los animales que traemos a Ourense cumplen con todos los requerimientos sanitarios y de Bienestar Animal, que son muy exigentes e implican multas de hasta 200.000 euros y penas de cárcel en algún caso”, señala. Asegura que en un espectáculo de este tipo, en el que además los animales, están en contacto con niños y mayores, “han pasado previamente todos los filtros y registros sanitarios, muchos de ámbito europeo”. “Es curioso que hablen de los riesgos de este espectáculo cuando las normativas para moverlos por Europa son muy rígidas, mientras que las personas pueden estar viajando libremente por la UE sin que se le exija ninguna prueba sanitaria”, concluye