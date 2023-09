El suicidio, una sangría que no cesa

Los datos son abrumadores: once personas mueren cada día en España por suicidio, un problema de salud pública que no cesa de aumentar. Según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado año se contabilizaron 4.097 suicidios en España, lo que supone un 2,3% más que en 2021. Asimismo, se registraron 84 suicidios en menores de 20 años frente a los 75 de 2021 (un 12% más). Estas cifras son sólo la punta del iceberg, ya que se calcula por cada muerte por suicidio hay veinticinco intentos.

Ante estas cifras y con motivo del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que se celebra el próximo domingo, día 10, el presidente del Teléfono de la Esperanza en Galicia, Andrés Abel, insiste en la urgencia de aprobar un plan nacional de prevención del suicidio que ataje esta sangría. “Cada año recibimos más solicitudes de petición de ayuda relacionadas con temática suicida y atendemos a más gente joven, lo que es especialmente preocupante”, alerta.

Los voluntarios de los 29 centros que el Teléfono de la Esperanza tiene en España atendieron 18.899 demandas de ayuda de personas que presentaban un sufrimiento extremo, frente a las 16.225 recibidas el año 2021. Un total de 6.588 personas presentaban ideación suicida, 1.479 estaban atravesando una crisis suicida, es decir, contemplando ya un plan más o menos elaborado sobre cómo quitarse la vida, y 331 contactaron con un suicidio en curso (cuando el acto ya se había iniciado).

2023 no parece que vaya a ser un año mejor: los datos del primer semestre muestran un incremento del 4% en el número de solicitudes de ayuda de temática suicida con respecto al mismo periodo de 2022: 3.718 frente a 3.575. De estas 3.718 llamadas, 822 corresponden a actos suicidas en curso (+359,2%).

“Somos conscientes de que no siempre podremos ayudar a la persona, pero nuestra labor al otro lado del teléfono es escucharla y conseguir que se agarre a la vida”, afirma Abel, quien defiende el efecto terapéutico de la escucha activa.

En 2022, 12.396 peticiones de ayuda fueron de menores de 25 años –9, 58% por ideación suicida, 2,31% por crisis suicida y 0,65% por suicidios en curso–. El 46% de estas peticiones correspondieron a hombres y el 53% a mujeres. “Hay menos suicidios en mujeres porque tienen un enfoque de la vida distinto, tienen más red social y solicitan más ayuda que los hombres, aunque estamos notando un aumento en el número de hombres que la piden”, explica.

Ante la creciente demanda de ayuda de jóvenes y adolescentes, el Teléfono de la Esperanza ha creado un chat de ayuda al que se puede acceder descargando la aplicación ‘Conéctate.social’, donde pueden pedir ayuda de forma anónima y recibir el apoyo que necesitan. En el primer semestre, este chat ha atendido a 330 jóvenes con ideación suicida, 65 con crisis suicidas y 22 con acto suicida en curso.

Campaña de sensibilización

Por ello, los jóvenes protagonizan su campaña de este año, “Hope is in the air” [la esperanza está en el aire], con la que la ONG pretende también llegar a población adolescente y joven, ofreciendo información y recursos de ayuda. La entidad se ha apoyado en la famosa obra “Niña con globo”, del artista callejero británico Banksy, y en el título de otra de sus grandes obras, “Love is in the air,” para construir este mensaje. “Hemos querido transformar estos símbolos en un mensaje de esperanza”, explica Abel.

El presidente del Teléfono de la Esperanza Galicia incide en que la prevención del suicidio no es sólo responsabilidad de las instituciones y los profesionales, sino que todo el mundo puede ayudar a una persona que se encuentre en una situación de dolor emocional intenso. ¿Cómo? Sin miedo, preguntando, acogiendo, escuchando, sin juzgar ni reprochar y acompañándola a buscar recursos de ayuda.

El domingo, voluntarios del Teléfono de la Esperanza estarán en las calles de Santiago, donde la ONG tiene su único centro en Galicia, para visibilizar y sensibilizar a la población sobre el grave problema del suicidio. Hoy, además, dentro del proyecto “Agarra la vida”, se celebrará en el WiZink Center de Madrid el concierto solidario “Agarra la vida”, con las actuaciones de Rozalén, Arkano, Ismael Serrano, Nena Daconte, Fetén Fetén, Huecco y Blanca Paloma, entre otros. Dentro de este mismo proyecto también se encuentra el Festival de Cortometrajes Agarra la Vida.

El Teléfono de la Esperanza ofrece tres medios para solicitar ayuda: el teléfono 717003717, el email ayuda@telefonodelaesperanza.org y el chat para jóvenes. El Teléfono de la Esperanza es una ONG de voluntariado que tiene como objetivo principal promover la salud emocional de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de crisis. Este trabajo lo hace de manera gratuita, anónima, especializada y comprometida, ofreciendo ayuda permanente a través de teléfono y otros recursos de ayuda como atención profesional, grupos de ayuda mutua o programas específicos de acompañamiento en soledad o prevención de suicidio

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad promueve la línea 024 de atención a la conducta suicida.