Hugo Álvarez pone al Celta a salvo

El Celta siempre encuentra nuevas formas de hacer sufrir a los suyos. Las noches tranquilas no existen para el celtismo. La victoria del Cádiz antes del duelo frente al Athletic encendió las primeras alarmas en Balaídos. La alineación (sin Aspas, Mingueza, Hugo Álvarez ni Guaita) alimentó todavía más el nerviosismo y el gol olímpico de Álex Berenguer a los veinte minutos terminó por desatar la histeria en el campo. Pero este equipo ha recuperado su alma de la mano de Claudio Giráldez. Tiene corazón y tiene 'afouteza'. Empujado por todo el público y mejorado con los cambios, el Celta volvió a remontar. La épica ya se ha convertido en una costumbre de este equipo. No puede ser una coincidencia. Y hoy el héroe fue Hugo Álvarez. El de Ourense dio los tres puntos con un gol y una asistencia. Solo queda un punto para certificar la permanencia. El Cádiz sigue teniendo que remontar cinco puntos, pero solo le quedan dos jornadas por delante.

El partido comenzó mal. Una primera mitad en la que la unidad B del Athletic Club se impuso con comodidad a los hombres elegidos por Claudio Giráldez. El técnico porriñés decidió sorprender a propios y a ajenos dejando a Iago Aspas en el banquillo. Como novedades respecto al encuentro en el Metropolitano entraron Iván Villar por Guaita (se cayó por enfermedad), Manquillo, Carlos Domínguez, Manu Sánchez, Carles Pérez y Swedberg. Tantas variaciones no sentaron bien. Un poco de orden y presión bastó a los bilbaínos para controlar a los celestes.

Después de un par de tímidas aproximaciones de los locales, llegó el gol de Berenguer. Su lanzamiento desde la esquina se convirtió en gol olímpico con la colaboración de Iván Villar. Un golpe que alimentó más las dudas de los celestes. Pases fallidos, controles erróneos y malas decisiones impidieron al Celta reactivarse después de encajar. De hecho, el cuadro rojiblanco creó más peligro con dos remates de Unai Gómez solventados —ahora sí— por el portero vigués. Un cabezazo alto de Carlos Domínguez en una jugada de estrategia fue la mejor oportunidad de los de Giráldez justo antes del descanso.

Al Celta no le quedaba otra que mejorar. La afición cantaba el nombre de Iago Aspas. El celtismo exigía a su referente en el campo. El moañés entró, pero no lo hizo solo. También lo hicieron Mingueza y Hugo Álvarez. Y el partido cambió por completo. Los vigueses empezaron a enviar balones al área con mucho peligro. La banda derecha del Celta estaba descosiendo poco a poco a la defensa del AthleticLarsen volvió a encontrarse con la madera y Swedberg, desde el punto de penalti, envió fuera un gran pase de Aspas.

Y llegó el momento de Hugo Álvarez. Justo cuando Giráldez decidió desplazarlo a la banda derecha. Con un autopase se marchó de su par, ganó línea de fondo y asistió a Swedberg. El 'kraken' colocó el exterior de su bota y mandó la pelota al fondo de la red. No contento con su gran jugada personal, el canterano ourensano condujo una contra y al borde del área soltó un derechazo directo a la escuadra. Su primer gol en Primera. Su primera gesta como celeste. El 'Cachamuíña' de Balaídos.

A partir de ese momento el Celta trató de dormir el partido. Firmar un pacto de no agresión que los vascos no aceptaron para perjuicio de las uñas de los más de 21.000 aficionados que se dieron cita hoy en Balaídos. En el tiempo de descuento Raúl García silenció el estadio con un gol de cabeza. El colegiado pitó una falta previa sobre Starfelt. Desde el VAR no quisieron enredar en una acción fronteriza. Esta vez, a diferencia de tantas otras a lo largo de la temporada, el arbitraje dejó respirar al Celta.

Otra noche en el que la suficiencia cardiaca del celtismo se puso a prueba terminó en 'foliada'. El Celta ya roza la permanencia con los dedos. El milagro del Cádiz es cada vez más improbable. Pero ningún celtista dormirá a pierna suelta hasta que el equipo sume ese punto que le hace falta para que la salvación sea matemática.