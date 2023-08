Avanza la que, con toda seguridad, está siendo la semana más tórrida de lo que va de verano en Galicia. En esta ocasión, y aunque la provincia de Ourense vuelve a ser el epicentro de la ola de calor, toda la comunidad está como en una olla a presión.

Los termómetros ya superaban los 34 grados al filo del mediodía, concretamente en el municipio de Baltar (Ourense) o As Neves (Pontevedra). Y lo que queda. Precisamente, en As Neves y toda la zona de Baixo Miño desde primera hora los mercurios se disparaban y no hacía falta ni llegar a las 10:00 h de la mañana para que marcasen los 30 grados.

Por encima de los 33 grados se situaron los termómetros pasado el mediodía en Calvos de Randín (33,4 grados) y Xinzo de Limia (33,1 grados) y superaron los 32 en Fornelos de Montes (32,4 grados).

A la espera de récord en Ourense

El pasado día 8, la ciudad de Ourense soportó 42,5 grados, el valor más elevado en la capital en medio siglo a estas alturas del año. Las previsiones dejan abierta la posibilidad de que se repita un registro similar, e incluso de que se supere.

En la cuenca ourensana del Miño y en la comarca de Valdeorras están activadas las alertas naranja y roja para este martes y miércoles, porque los termómetros superarán los 39 grados. La Xunta ha situado el nivel máximo en Valdeorras.

Las mínimas, sin tregua en Vigo

Algunos puntos de la provincia de Ourense que más sufren las altas temperaturas encuentran un pequeño oasis en las noches. Es el caso de Calvos de Randín, con una máxima hoy de casi 34 grados pero que vio como los valores descendían hasta los 10,4 durante la madrugada. Una oscilación térmica de más de 20 grados.

Caso distindo es el de Vigo y su área. Según Meteogalicia, que ya ha activado el aviso amarillo para Vigo en estos días, tanto hoy como mañana se llegará a máximos de 35 grados, “muy altas para este período” según apunta la propia unidad de predicción meteorológica de Galicia. Las mínimas apenas superarán los veinte grados.

¿Cuándo bajarán las temperaturas?

La pregunta sin duda más repetida es hasta cuándo durará la ola de calor que convierte las sombras, el aire acondicionado o los ventiladores en los 'bienes' más preciados de estas jornadas. La respuesta: todavía toca esperar. Ya el jueves podría iniciarse un descenso térmico en el tercio occidental peninsular, según las predicciones de la Aemet. La situación se suavizaría bastante en la región gallega, aunque habrá que esperara al fin de semana para notar verdaderamente unas temperaturas más fescas.