En Ourense, que es el horno de Galicia cada verano, la alerta por calor ha superado la expectativas. Este martes se registró una máxima que iguala el récord histórico para un mes de agosto. La ciudad sufrió la temperatura más elevada de la comunidad, 42,5 grados a las 17.20 horas. Se trata del valor más alto a estas alturas del año en la capital de As Burgas desde que el 3 de agosto de 1974 se alcanzó un registro idéntico, según los informes climatológicos de Meteogalicia.

Supone una nueva cota en la estadística de valores extremos por segundo año seguido, tras los 44 grados de máxima del 14 de julio de 2022 en la ciudad, la temperatura más cálida que se ha medido por ahora en ese mes de toda la serie histórica.

Las cuatro localidades de Galicia que soportaron los valores más sofocantes este martes –datos de la agencia autonómica– son de la provincia de Ourense: en Leiro se alcanzaron los 42 grados, Vilamartín de Valdeorras registró una máxima de 41,6 y en A Arnoia llegaron a los 41,2.

Los datos de las estaciones meteorológicas de la agencia estatal Aemet situaron a Ribadavia como la capital gallega del calor este martes, con 41,8 grados a las 18 horas de la tarde. Allariz, Xinzo, Verín y O Carballiño soportaron temperaturas de entre 39 y 40 grados, según las mediciones de este organismo, cuyo histórico de temperaturas difiere con el de Meteogalicia, situando la máxima histórica de la ciudad de Ourense a estas alturas del año en los 42,2 grados que se midieron el 4 de agosto de 1990.

El episodio de calor extremo cumple hoy su tercera jornada consecutiva, con un ligero descenso de las temperaturas, según la previsión de Meteogalicia. El nivel de alerta desciende de naranja a amarillo en el valle del Miño y en el sureste de la provincia de Ourense, donde los termómetros pueden superar los 36 grados entre las 15 y 21 horas de este miércoles. En la ciudad se pueden alcanzar 39 grados. La mínima no bajará de 20.

No habrá algo de respiro, y será acorde al calor que es normal en agosto en el interior, hasta este jueves. Por el momento, no se ha activado ninguna alerta por valores extremos para ese día. Meteogalicia prevé que la máxima en la capital de As Burgas sea de 35 grados, mientras que el viernes el registro más alto sería de 34.