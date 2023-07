Todo está a punto para la inauguración de una de las grandes exposiciones del 170 aniversario de FARO DE VIGO, decano de la prensa nacional. Con motivo de esta excepcional efeméride, FARO con la colaboración del Concello de Vigo, llevará a la rúa do Príncipe la espléndida exposición “Vigo, porta do munto”, un recorrido único y singular por los destacados personajes de la historia y de la intrahistoria global que a lo largo de los siglos han recalado en la urbe olívida. La excepcional muestra es una obra póstuma del exdirector del decano y último cronista oficial de la ciudad, Ceferino de Blas, fallecido en febrero pasado. “Vigo, porta do mundo” pretende convertirse así en un gran homenaje público al insigne periodista, investigador y ciudadano ejemplar que fue De Blas y que nos dejó un inextinguible legado en forma de artículos y libros con Vigo y FARO como su gran pasión. La muestra se inaugurará hoy, miércoles, a las 19.00 horas y permanecerá abierta hasta el 31 de agosto.

Este ambicioso y minucioso proyecto persigue acercar al gran público el conocimiento de grandes personalidades y de personajes singulares y de los más dispares que visitaron la ciudad de Vigo a lo largo de la historia. De todos los ámbitos: desde la ciencia a las artes, la historia, la literatura, la política, la investigación, la economía... Una presencia que para muchos será todo un descubrimiento. Desde Juio César a John Milton, Julio Verne, el Kaiser Guillermo II, el Barón de Rothschild, Edwar Wallace, Victoria Malinowska, Albert Einstein, Ernest Hermingway, Ruth Matilda Anderson, Picasso, Sorolla, Mata Hari, Búfafllo Bill, Marajá de Kapurtala, Josephine Baker, Leon Troski, Juan Domingo Perón, Evita Perón, Stefan Zweig, Pablo Neruda, El Aga Khan, Stephen Hawking..., así hasta más de un centenar de nombres. Todos ellos reunidos en una espléndida exposición sin precedentes. Un recorrido extraordinario con imágenes y reseñas de su presencia en la urbe olívica. Desde Julio César a Julio Verne, el Kaiser Guillermo II, Evita Perón, Josephine Baker, Albert Einstein, León Troski, Pablo Neruda, el Aga Khan, Stephen Hawking... La exposición incluye además cuatro apartados monográficos sobre la llegada a Vigo de los repatriados de la guerra de Cuba en los “barcos de la muerte”, los buscadores de tesoros de Rande en pos de los cargamentos de oro y plata de los galeones procedentes de América hundidos en la bahía, el Congreso Internacional de Poesía en Cíes, el Festival de Cine Español en Vigo, y el elenco de grandes personalidades de la cultura, las letras, las artes, la medicina y la investigación que pasaron por el Club FARO, la tribuna cultural del decano, que puso en marcha e impulsó la periodista Marisa Real hace más de treinta años. De este modo, FARO y el Concello de Vigo, colaborador esencial para el desarrollo de la muestra, contribuyen por un lado desde una misión pedagógica, formativa e investigadora a que Vigo sea percibida como la puerta al mundo que fue y que es. Contribuyen a ese gran relato nunca hasta ahora escrito ni plasmado en un proyecto de esta magnitud, la enorme relevancia y el valor de la mayoría de esos grandes personajes que recalaron en la ciudad. Las referencias son más intensas coincidiendo con la primera época de los grandes viajes transatlánticos entre Europa y América, desde el último tercio del siglo XIX a la segunda mitad del siglo XX, con Vigo convertido en un gran puerto base de comunicaciones. A través de las páginas de FARO, siguió Ceferino de Blas los pasos de tantas y tantas gentes importantes que enriquecieron Vigo con su presencia a la vez que gozaron de su hospitalidad y belleza en distintos momentos de su acontecer. Reyes, nobles, mandatarios, políticos, militares, religiosos, artistas, literatos, músicos, pintores, científicos, exploradores, trotamundos... A todos ellos reunió en un espléndido mosaico, que supuso su última contribución a un mayor y mejor conocimiento de Vigo. La exposición tendrá como colofón la edición de un libro bajo el mismo título, “Vigo, puerta del mundo”, que saldrá a la luz a la vuelta del verano. Un volumen que completará este recorrido con más personajes relacionados con la urbe y más aportaciones historiográficas. Caballero: “Es un gran proyecto cultural en torno a Vigo y servirá para encontrarnos continuamente con Ceferino de Blas” “Queremos lanzar un gran proyecto cultural en torno a Vigo, a la historia de la ciudad, y desde luego rendir un homenaje al último cronista de la ciudad, Ceferino de Blas”, afirmó ayer a este periódico el alcalde, Abel Caballero, ante la inauguración mañana miércoles de la gran exposición “Vigo, porta do mundo” en la rúa do Príncipe. El proyecto incluye además de esta excepcional exposición, la publicación de un libro de relatos históricos “que va trazando la vida de personajes ilustres relacionados con la ciudad”, en palabras del regidor, así como una mesa redonda para divulgar la historia de la ciudad. “Es también un gran proyecto en torno a la imagen cultural de la ciudad, la imagen de la ciudad en una forma distinta llena de cultura, de tradición”. “'Vigo, porta do mundo', es la obra póstuma de De Blas, que da título a este proyecto y servirá para encontrarnos continuamente con Ceferino de Blas, cronista oficial de la ciudad de Vigo”, resaltó.