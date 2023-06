Bo día! Hoxe comeza o verán astronómico ás 16h58m e vemos a liña do abrente coa máxima inclinación respecto aos meridianos.



No meteorolóxico:



🔹Hoxe: Tormentas localmente fortes no interior pola tarde.

🔹A partir de mañá, sol e calor!! pic.twitter.com/frDSeFTRuR