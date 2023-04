Un blog con mucha(s) vista(s)

Se llama como aquel presentador del Grand Prix, aunque en el gran premio al que aspira no hay vaquillas y sí primeros espadas de la divulgación digital en salud. Ramón García, óptico-optometrista de Vigo residente en Gondomar, es el creador de Cuidatuvista.com, actualmente el blog independiente de salud visual más seguido en idioma español, con más de 19 millones de páginas vistas. Es uno de los tres finalistas en la categoría “Mejor blog de salud” de los Premios SaluDigital, que se desvelarán mañana en Madrid. Se consideran los premios de referencia en España dentro de la temática de la salud digital, y entre los finalistas están también un proyecto de Marián García, la popularísima Boticaria García, y el blog CuraeSalud de José Miguel Cacho Herrera, referencia en el sector de la salud digital.

“Para mí Boticaria García es la divulgadora number one”, reconoce a FARO Ramón García, que ya considera un triunfo aspirar al galardón junto a esta conocida farmacéutica y docente, que además es óptico-optometrista como el vigués. “Juega en otra liga, pero se presenta con un proyecto pequeñito”, explica el vigués, que considera que este hecho le da opciones para ganar “el premio más prestigioso en el nicho de la salud digital”. Aunque carece de dotación económica, cuenta con patrocinadores “muy potentes” que podrían impulsar aún más su labor digital.

Todo empezó en 2012, cuando trabajaba en su ciudad natal para General Óptica, que tiene en Vigo dos de sus tiendas –en Colón y Plaza de América– con mayor facturación de España. Además, en 2003 lo eligieron como formador. “Atendía a mucha gente y estaba muy actualizado a nivel profesional –comenta–; creé el blog [hace 11 años] al detectar que la información en internet era muy mala y no masticable”. El contenido digital “cogió tracción bastante rápido” y en 2015 “explotó” con 60.000 sesiones mensuales.

La competencia de empresas potentes, como las clínicas oftalmológicas, le impulsó a abandonar los contenidos genéricos y centrarse en la información más especializada y desarrollada. Así, una entrada sobre derrames oculares tuvo más de 2 millones de visitas. Otros temas que ha abordado han sido la presbicia, la miopía, las pantallas, el teletrabajo, la luz azul, el ojo seco, la iluminación LED blanca... “Son contenidos en los que hay poca información en internet o muy genérica”, explica.

¿Su secreto? García lo atribuye a la confianza, la experiencia, el tono “conversacional y ameno” y basarse siempre en la evidencia científica, para lo que no duda en consultar con oftalmólogos. Sigue colegiado para hacer divulgación, pero no hace consultas online ni tiene consulta privada. Ha conquistado un nicho de mercado muy específico, ya que, dice, “hay muy pocos ópticos-optometristas haciendo divulgación”.

Gafas progresivas y luz azul

Otro punto fuerte es su independencia. No estar atado a ninguna empresa le permite tocar asuntos delicados como el de las gafas progresivas, que puede que no siempre se prescriban por necesidad del cliente, sino por lograr “un tique más alto”, al igual que los filtros de luz azul en las gafas. “Puedo mojarme porque son temas que domino”, subraya. “Los filtros de luz azul en las gafas no tienen mayor sentido: por el día no son necesarios y por la noche no son suficientes”, afirma este profesional, que recomienda en su lugar “filtros de pantalla mediante software”.

Además de los españoles, los internautas de México, Argentina, Colombia y Estados Unidos son los que más ven Cuida tu vista, un blog que consultan más de 100.000 personas al mes. “Presencialmente, el número de personas es limitado, pero por internet puedes ayudar a muchísima gente”, celebra el óptico-optometrista vigués.

“Una comparativa de lectores de eBooks me generó miles de euros”

Dice que la actividad digital le permite vivir gracias a “un mix de cosas en el que el blog es lo más importante”. Tiene patrocinios, imparte conferencias y colabora con empresas del sector óptico asesorándolas en estrategia digital. “Es muy difícil mantener el posicionamiento –asegura–, y mi tráfico viene por buscadores. Tengo monetizado el blog, pero es un porcentaje mínimo de páginas”, revela. Uno de los secretos de su éxito es dar con el contenido preciso en el momento adecuado, como cuando millones de personas se volcaron en la lectura durante el confinamiento: “Una comparativa de lectores de eBooks [libros electrónicos] buenos para la vista me generó muchos miles de euros en comisiones”, admite. Está en redes sociales como YouTube, Twitter, Facebook y LinkedIn, y realiza también pódcast, como los que ha grabado con el oftalmólogo Alberto Ollero, que trabaja en el hospital del Meixoeiro.