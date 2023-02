Lois Patiño, cineasta gallego en la Berlinale: “Quería crear una película que en parte se viese con los ojos cerrados”

El director de cine vigués Lois Patiño –aclamado en Locarno con su “Costa da Morte”– regresa a la Berlinale, que arranca este jueves. Si en años anteriores había presentado el largometraje “Lúa vermella” y el corto “El sembrador de estrellas”, ahora retorna con “Samsara”, un viaje con espíritus y humanos a través de la muerte y la reencarnación por Laos y Tanzania. Este también psicólogo y artista del cine gallego ofrece una nueva pirueta creativa: invitarnos a tapar los ojos en un tramo del filme para experimentar el celuloide de otra manera.

–Retorna a Berlín.

–Es una alegría enorme. El proyecto de esta película empezó previo a la pandemia; pero no pudimos grabar hasta que se abrió todo de nuevo. Es un proceso que se prolonga.

–¿Como surgió “Samsara” y la reflexión sobre el círculo de la vida?

–Casi todos mis proyectos nacen de la voluntad de explorar el lenguaje cinematográfico en alguna dirección. En “Costa da Morte” estuve explorando la distancia; en “Lúa vermella”, exploré la inmovilidad y la experiencia temporal a partir de la inmovilidad; y ahora quería explorar la idea de lo visible. Ahí fue cuando se me ocurrió crear una película que en parte fuera para ver con los ojos cerrados. La parte central es una experiencia lumínica y sonora para ver con los ojos cerrados durante 15 minutos. Los espectadores recibirán la luz a través de los párpados. Al pensar a qué vincular esta experiencia di con el libro tibetano de los muertos. Es una guía que te describe lo que te vas a encontrar en el más allá para que no te asustes cuando llegues. Me pareció que vincular las dos cosas podía funcionar bien.Además están lo espectral, los mitos alrededor de la muerte y el más allá.

–En esta ocasión, no ha rodado en Galicia, sino en Laos y Tanzania.

–Para vincular la experiencia de los ojos cerrados y la reencarnación, decidí que necesitaba dos países, dos culturas. La primera debería ser budista para arrancar con ese marco cultural para reencarnarnos en otro cuerpo y quería una cultura y un paisaje diferente. Así llegué a Zanzíbar por la búsqueda de contrastes.

–Disculpe que vuelva atrás pero ¿de verdad tendremos que estar con los ojos cerrados en parte de la proyección?

–Sí, primero, la película comienza en Laos, en los templos budistas de Luang Prabang que es la capital cultural del país. Allí, hay cientos de templos budistas.Conseguimos que nos permitieran grabar en un templo-colegio novicios con 300 alumnos. Yo estuve durmiendo allí varias noches para conocer su realidad. La película mezcla documental y ficción. En Laos, hay un personaje al que le leen el libro tibetano de los muertos y que acaba falleciendo. Cuando muere es cuando atravesamos el más allá. Aparece un texto que invita a los espectadores a cerrar los ojos. Este es un viaje de 15 minutos con los ojos cerrados. La luminosidad va cambiando en la pantalla y el espectador la percibe a través de los párpados. Después los abre y estamos en Zanzíbar. Allí retratamos una comunidad de mujeres que trabaja en una granja de algas.

–¿Qué motivó la elección de Tanzania?

–Pensaba en un país del África subsahariana. De manera casual me invitaron a dar un taller de vídeo-arte en Tanzania justo después de ir a Laos. Fue algo del destino que me marcó. Zanzíbar me pareció una isla maravillosa con una gente y lugares fantásticos. Es una isla musulmana entonces tiene un marco religioso distinto, que era algo importante para mí.

–¿Qué es lo que le fascina del más allá? En “Lúa Vermella” también acompañamos a espectros.

–Yo creo que las culturas han ido creando relatos para apaciguar la ansiedad que da la certeza de que vamos a morir. El libro tibetano de los muertos subraya que no tengamos miedo y otra cuestión fundamental en mi cine, que es reconocer que todos somos parte de lo mismo.

–¿El ser padre [pronto lo será por segunda vez] tiene alguna huella en su cine?

–Conscientemente, no. Este proyecto nació de forma previa a esa experiencia pero sí que te cambia como persona. En mí, ya había una perspectiva de tener hijos. Cambia la experiencia temporal sobre la vida. Tu muerte ya no es un final sino que se abre más. Ser padre te hace revivir tu infancia, te hace imaginar cómo se sentían tus padres cuando te tuvieron a ti.

–En la Berlinale, habrá tres películas gallegas. Tres Goyas el sábado fueron para gallegos, ¿qué reflexión ofrece?

–Estamos viviendo un momento de oro que por suerte lleva una década de prolongación desde “Todos vós sodes capitáns” en 2010. Ha ido in crescendo. En estos momentos, estamos en un momento álgido pero espero que lleguemos más alto. Lo que está sucediendo es prodigioso. Nos hemos ido acostumbrado pero cada vez se lograrán mayores hitos. Cada vez somos más. Creo que todavía no hemos llegado al techo. Todos deseamos crecer todavía más y hacer mejores obras pero hay que disfrutar de lo que sucede.

“Muy conscientemente he estado haciendo películas para no morir de todo”

–¿Tiene temor a la muerte?

–Los cineastas, artistas o escritores... hacen su obra con distinta motivación pero saben que si la obra logra tener un valor, esa pieza continuará más allá de la vida de uno. Muy conscientemente he estado haciendo películas desde esta perspectiva, para no morir de todo. Al principio me daba miedo por si me cogía joven y no me daba tiempo. Ahora, cada película que consigo hacer y que consigue un cierto reconocimiento, eso me ayuda a que me dé menos miedo cuando llegue el momento de morirme.

–¿En qué le gustaría reencarnarse? ¿En un cabritillo como el personaje de Laos del filme?

–Yo creo que algo acuático o aéreo por cambiar un poco de medio hacia otra experiencia sensorial diferente. No lo he pensado mucho, es lo primero que me ha venido a la cabeza.

–Anda con otro largometraje entre manos, “Ariel”, que sí rodará en España y Portugal.

–En abril estaremos grabando en Azores y en mayo en Galicia, con Beli Martínez en la producción. La dirección de fotografía la hará Ion de Sosa y contaremos con las actrices Agustina Muñoz e Irene Escolar.