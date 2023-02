Galicia brilla en los Goya más “bestiales”

La ceremonia de los trigesimoséptimos premios Goya, celebrada el sábado en Sevilla, volvió a tener sabor gallego, no tanto por el número de “cabezones” cosechados, que fueron tres –hace un año, sin ir más lejos, cayeron cuatro–, sino por el triunfo incontestable de “As bestas” –con título, historia, ambientación y parte del reparto gallegos–, que venció en 9 de las 17 categorías a las que optaba.

Los tres Goya para Galicia fueron el de mejor guion adaptado para “Un año, una noche”, del vigués Fran Araújo, Isaki Lacuesta e Isa Campo; mejor película de animación para “Unicorn Wars”, dirigida por el coruñés Alberto Vázquez; y mejor actor de reparto para el compostelano Luis Zahera, por “As bestas”.

Zahera, que ya había ganado un Goya en 2019 en la misma categoría por “El reino”, volvió a hacer gala de espontaneidad e ironía en su discurso de agradecimiento: “Estoy en deuda con Sevilla, siempre me suceden cosas buenas. Me doy por satisfecho porque siempre quise rodar un western y matar a un francés. Me doy por satisfecho”, bromeó el actor gallego, que hizo implícitamente un spoiler al recoger su “cabezón”. El popular “Petróleo” de “Mareas vivas” se acordó de su paisano Diego Anido, el otro actor compostelano que también estaba nominado como actor de reparto.

Si “As bestas” fue la gran triunfadora al imponerse en 9 categorías –entre ellas la de mejor película, mejor director (Rodrigo Sorogoyen) y mejor actor (Denís Ménochet)–, la gran perdedora fue “Alcarràs”, producción catalana ganadora nada menos que del Oso de Oro en Berlín y elegida por la Academia cinematográfica española para competir por el Óscar al mejor filme de habla no inglesa. “¿Han castigado a Alcarràs por algo que se nos escapa?”, se pregunta retóricamente el crítico de cine Quim Casas en un artículo. El llamativo hecho de que “Alcarràs” se fuera de vacío tras haber sido nominada en 11 categorías fue comentado por el propio Sorogoyen en su gran noche de gloria: “Pensaba que Carla [Simón] iba a ganar [el Goya a mejor dirección] y me parece injusto que ‘Alcarràs’ no se haya llevado ningún premio, pero esta es la prueba de que los premios son injustos”, afirmó el director en un encuentro con la prensa tras la ceremonia.

La sombra de la política –fueron constantes las menciones a la defensa de la sanidad pública– volvió a planear sobre los Goya, que premiaron a Telmo Irureta, intérprete con parálisis cerebral, como mejor actor revelación. “Las personas con discapacidad también follamos”, recordó. La concesión a Laura Galán del premio a la mejor actriz revelación también se consideró un gesto político. La intérprete lo dedicó “a todos los chicos y chicas” que sufren acoso, como su personaje en “Cerdita”.

Donde no hubo polémica alguna fue en el emotivo tributo a Carlos Saura, fallecido en la víspera de la gala, a la que acudió el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con su pareja, Eva Cárdenas, sumándose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al ministro de Cultura, Miquel Iceta, y al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Otro gallego presente en la ceremonia, por desgracia en el recuerdo, fue el novelista y guionista vigués Domingo Villar, uno de los homenajeados en el in memoriam por los fallecidos vinculados al cine español.

LOS PREMIOS

Película: As bestas, de Rodrigo Sorogoyen

Dirección: Rodrigo Sorogoyen, por As bestas

Actor: Denís Ménochet, por As bestas

Actriz: Laia Costa, por Cinco lobitos

Actor de reparto: Luis Zahera, por As bestas

Actriz de reparto: Susi Sánchez, por Cinco lobitos

Director novel: Alauda Ruiz de Azúa, por Cinco lobitos

Actor revelación: Telmo Iruret, por La consagración de la primavera

Actriz revelación: Laura Galán, por Cerdita

Película extranjera de habla hispana: Argentina, 1985, de Santiago Mitre

Película europea: La peor persona del mundo, de Joachim Trier

Guion original: Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, por As bestas

Guion adaptado: Fran Araújo, Isa Campo e Isaki Lacuesta por Un año, una noche

Música original: Olivier Arson, por As bestas

Canción original: Sintiéndolo mucho, de Joaquín Sabina y Leiva

Dirección de producción: Manuela Ocón, por Modelo 77, de Alberto Rodríguez

Dirección artística: Modelo 77

Dirección de fotografía: As bestas

Montaje: As bestas

Sonido: As bestas

Efectos especiales: Modelo 77

Diseño de vestuario: Modelo 77

Maquillaje y peluquería: Modelo 77

Película documental: Labordeta, un hombre sin más, de Paula Labordeta y Gaizka Urresti

Película de animación: Unicorn wars, de Alberto Vázquez Rico

Cortometraje de ficción: Arquitectura emocional 1959, por Elías León Siminiani

Cortometraje documental: Maldita. A love song to Sarajevo, por Raúl de la Fuente

Cortometraje de animación: Loop, por Pablo Polledri