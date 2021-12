Galicia cierra el puente en riesgo alto y los niños vuelven al cole con el contagio disparado

El coronavirus no se ha marchado de puente. Todo lo contrario, por lo que amenaza con amargarnos el turrón estas fiestas navideñas. Galicia deja estos días festivos en situación de riesgo alto (una incidencia acumulada a 14 días de entre 300 a 500 casos, según el nuevo semáforo COVID aprobado por Sanidad hace un par de semanas) al alcanzar los 330 casos. Y es que la sexta ola no está dando tregua a la comunidad, que ayer sumaba 811 nuevos positivos, según datos facilitados por la Consellería de Sanidade, con lo que los casos activos alcanzaban ya los 9.564, mientras que la incidencia acumulada no para de crecer. Teniendo en cuenta esta tendencia al alza, la comunidad podría superar hoy los 10.000 casos activos.

Justo antes del inicio del puente de diciembre, Galicia registraba una incidencia acumulada a 14 días de 262,60 casos por cada 100.000 habitantes, según el informe publicado por el Ministerio de Sanidad el pasado viernes, día 3, lo que la situaba en riesgo medio (entre 100 y 300 casos). Apenas cuatro días después, la transmisión es de 330,70 casos, 40 puntos más que la media nacional –290–, según los datos del nuevo informe del Ministerio de Sanidad, correspondiente al miércoles, día 7 –este departamento no actualizó los datos ayer, 8 de diciembre, por ser día festivo–.

La incidencia está especialmente disparada en el colectivo de menores de once años, población aún sin vacunar y que comenzará a ser inmunizada a partir del próximo miércoles, con 642,48 casos por cada 100.000 habitantes en Galicia, una tasa muy superior a la media nacional –498,18– y que suponen 131,4 puntos más que la que presentaba el pasado 3 de diciembre (último día de clase). En estos momentos, los más pequeños son los que presentan una mayor transmisión también en el cómputo nacional, y en el caso de la comunidad, casi quintuplica la incidencia de la franja etaria de los 12 a los 19 años –137,77–, el grupo al que menos está golpeando en COVID en estos momentos junto al de los gallegos de 80 o más años (107,13).

La otra franja de edad que mayor transmisión presenta es la de 40 a 49 años, que corresponde al de la mayoría de los padres de estos niños, que se sitúa en estos momentos en los 435 casos por cada 100.000 habitantes en Galicia y en los 351,58 en España, lo que supone una diferencia de 207,48 y 146,6 puntos, respectivamente en comparación con los menores de once años.

Galicia continúa con el goteo incesante de contagios y lejos quedan las cifras alcanzadas hace poco más de un mes, cuando los casos activos no superaban el medio millar. De los 811 nuevos positivos de COVID-19 registrados ayer (668 más que la jornada anterior) en la comunidad, casi un tercio corresponde al área sanitaria de Vigo. A unas semanas para Navidad, la expansión del virus cobra fuerza, con 9.564 casos activos (536 más que la jornada anterior) y con las áreas sanitarias de Vigo y Ourense como las más afectadas, aunque las de Pontevedra y A Coruña también sumaron más de un centenar de casos activos. Por su parte, las de Lugo, Santiago y Ferrol consiguen contener el avance del patógeno.

Evolución de los casos confirmados de COVID 330,70 Incidencia acumulada a 14 días Galicia España 290,10 262,60 248,18 Día 7/12/2021 Día 3/12/2021 Incidencia por edades Día 7/12/2021 Día 03/12/2021 Edades <11 12-19 20-29 30-39 49-49 50-59 60-69 70-79 +80 642,48 137,77 252,40 334,56 435,00 315,36 365,21 243,65 107,13 498,18 161,62 229,82 300,45 351,58 257,72 299,55 188,81 131,51 511,07 106,11 197,85 253,86 338,88 246,87 289,11 217,07 96,03 412,10 133,64 191,70 254,69 299,36 220,08 253,65 179,97 125,23 Evolución de los casos confirmados de COVID Incidencia acumulada a 14 días Galicia 330,70 España 290,10 262,60 248,18 Día 7/12/2021 Día 3/12/2021 Incidencia por edades Día 7/12/2021 Edades <11 12-19 20-29 30-39 49-49 50-59 60-69 70-79 +80 642,48 137,77 252,40 334,56 435,00 315,36 365,21 243,65 107,13 498,18 161,62 229,82 300,45 351,58 257,72 299,55 188,81 131,51 Día 03/12/2021 Edades <11 12-19 20-29 30-39 49-49 50-59 60-69 70-79 +80 511,07 106,11 197,85 253,86 338,88 246,87 289,11 217,07 96,03 412,10 133,64 191,70 254,69 299,36 220,08 253,65 179,97 125,23 Evolución de los casos confirmados de COVID 330,70 Incidencia acumulada a 14 días Galicia España 290,10 262,60 248,18 Día 7/12/2021 Día 3/12/2021 Incidencia por edades Día 7/12/2021 Día 03/12/2021 Edades <11 12-19 20-29 30-39 49-49 50-59 60-69 70-79 +80 642,48 137,77 252,40 334,56 435,00 315,36 365,21 243,65 107,13 498,18 161,62 229,82 300,45 351,58 257,72 299,55 188,81 131,51 511,07 106,11 197,85 253,86 338,88 246,87 289,11 217,07 96,03 412,10 133,64 191,70 254,69 299,36 220,08 253,65 179,97 125,23

Vigo sigue liderando esta escalada de la sexta ola en Galicia, con 2.880 (+169) casos activos y, a cada vez menor distancia, le sigue Ourense, con 2.386 (+145). A Coruña ocupa el tercer puesto en cuanto a la incidencia, con 1.308 (+103), y tras ella: Pontevedra, con 1.251 (+107); Lugo, con 684 (+5); Santiago, con 646 (+7); y Ferrol, con 409 (sin cambios).

El único dato positivo es que el aumento de casos no tiene su reflejo en la presión hospitalaria. Así, en las unidades de cuidados intensivos hay en estos momentos 35 pacientes, una cifra que no ha variado en los últimos días. Por el contrario, los pacientes en planta subieron ligeramente, con 5 nuevos ingresos, por lo que 216 gallegos permanecen en unidades de hospitalización. En total, son 251 las personas que permanecen internadas en los hospitales gallegos, dato que no se registraba desde finales del pasado mes de agosto. El área de Vigo es la que más hospitalizaciones registra: 75, con el mayor número de pacientes en la UCI, 15. Un poco por debajo de esta cifra se encuentra la de Ourense, con 69 internados (7 graves), y después: Pontevedra, con 38 (2 graves); A Coruña, con 25 (4 graves); Lugo, con 14 (4 graves); Santiago, con 14 (3 graves); y Ferrol, con 16 (ninguno grave).

Desde el comienzo de la pandemia han fallecido en Galicia 2.690 personas, ocho de ellas en las últimas jornadas, según los datos facilitados el martes por el Sergas. Ayer, no se registraron muertos.

Los contagios por coronavirus siguen al alza también en varias comunidades autónomas al finalizar el puente de la Constitución, mientras que España se aproxima al riesgo alto al alcanzar los 290 casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra supone una subida de 42 puntos en la transmisión desde el viernes y de 43.808 nuevos contagios (10.952 cada día).

Además, Sanidad notificó 78 fallecidos por COVID desde el viernes y un aumento de la presión hospitalaria, con una media de ocupación en las unidades intensivas del 10,2%.

Ante esta situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió ayer a los españoles durante la clausura del Congreso del PSOE en Galicia que confíen en la ciencia y tengan prudencia con el uso de vacunas y mascarillas. Además, se mostró confiado en que habrá vacuna española contra la COVID-19 y auguró que con la inmunización de los niños de entre 5 y 11 años, a partir del próximo día 15, España “va a volver a ser ejemplo de vacunación” como ocurrió con los mayores y los jóvenes.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, felicitó también ayer a través de Twitter a España por su “fuerte liderazgo” en la donación de vacunas a otros países y espera que el resto del mundo siga este camino.