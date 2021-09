El Sergas se lanza a vacunar sin cita con el reto de inocular a 182.000 gallegos en diez días

La Xunta se ha puesto como objetivo que el 19 de septiembre todos los mayores de 12 años tengan la pauta completa de vacunación contra el COVID-19 y para alcanzar el reto se propone vacunar a los 182.000 gallegos pendientes de recibir las dosis correspondientes: 34.000 no tienen ni la primera y 148.000 aguardan por la segunda.

El gran desafío es lograr que se animen los que no han recibido ni la primera inyección. Ahí están los que tienen miedo, los que dudan, los que rechazan los vacunas, los negacionistas de la pandemia, .... entre otros. Para ponérselo más fácil, la Xunta apuesta ahora por la vacunación sin cita previa, así lo anunció ayer en rueda de prensa el presidente, Alberto Núñez Feijóo.

Este sábado podrán acudir sin convocatoria alguna a los centros de vacunación los gallegos mayores de 12 años que aún no han recibido ninguna dosis. Los jóvenes de entre 12 y 15 años deberán llevar un consentimiento informado en papel y firmado por su padre, madre o tutor legal.

El Sergas también acerca la vacuna a los potenciales vacunados. Y así el lunes y martes se vacunará en los siete campus universitarios a estudiantes y trabajadores que aún no se han estrenado en la vacunación antiCOVID. También sin cita previa. ¿Por qué en los campus? Porque el 18% de los jóvenes entre 20 y 29 aún no tienen ninguna dosis de la vacuna, pese a que han sido convocados. El porcentaje es más elevado entre los mayores de 30-39 años: el 21%.

La Consellería de Sanidade, que ya apostó por la vacunación con autocita, apura los tiempos para llegar al otoño con la gran mayoría de los gallegos ya vacunados. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pretende que Galicia se convierta en una de las regiones europeas con mayor porcentaje de población vacunada. El pasado lunes apuntaba que finalmente en Galicia se vacunará casi el 98%, es decir ya admitía que al menos cincuenta mil gallegos quedarán sin inocular.

Eso no quiere decir, que el Sergas no siga intentando vacunarlos. Habrá nuevas repescas, anuncian desde Sanidade. De ahí, su intención de poner también inyecciones en los centros de salud. Otra forma más de facilitar el proceso a los más recelosos.

"Galicia da por concluida la quinta ola, pero sigue en pandemia"

“Galicia da por concluida la quinta ola” de la pandemia por coronavirus, tras “sortear” la cuarta, que en la Comunidad gallega no llegó a producirse, aseguró ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien en todo caso advirtió de que la comunidad “sigue en pandemia” , igual que el resto del mundo, y con “incertidumbres” por la gran transmisibilidad de la variante delta y porque los expertos no descartan la aparición de nuevas variantes.

Pese a esta buena evolución de la situación epidemiológica en Galicia, Feijóo señaló ayer de nuevo que quedan todavía “flecos” que deberían “abordarse a nivel estatal con una posición común”. El presidente autonómico se preguntó qué ocurrirá con ese “3, 4 o 5% de la población” , especialmente sanitarios y trabajadores en residencias de mayores, “que no se quiere vacunar y que supone un porcentaje “apreciable”. “¿Qué hacemos con los menores de 12 años?; ¿qué va a pasar con una posible 3º dosis? Y ¿para qué vamos a utilizar el certificado COVID?”, cuestionó Feijóo, quien volvió a defender este pase para otros usos como el acceso a lugares públicos. El presidente de la Xunta lanzaba este mensaje el día en que los casos de COVID en la comunidad descendían a 5.177 casos activos de coronavirus, 379 menos que un día antes.

Además, la presión hospitalaria bajó con 21 pacientes menos de COVID-19 hospitalizados, hasta los 169 en total, según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde. La bajada en el total de hospitalizaciones responde a una caída de los pacientes ingresados en planta, 24 menos, ya que los pacientes ingresados en UCI subieron a 49, tres más, en las últimas 24 horas. Sin embargo, el número de fallecidos asciende ya a 2.595, tras tres muertes comunicadas ayer por el Sergas: una mujer de 70 años, y dos hombres de 89 y 68 años. Todos con patologías previas.

Ofrecer máscaras FPP2 y pruebas COVID a los camareros, requisitos para elevar aforos

El sector hostelero aplaude el nuevo protocolo consensuado con la Xunta y que entrará en vigor el día 15, tal como anunció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Tanto les gusta que prevén que la mayoría se apunte al nivel voluntario, en el cual podrán tener un aforo del 75% en el interior y del 100% en las terrazas. Además podrán recuperar el uso de las barras con distancia de seguridad de 1,5 metros entre grupos máximos de dos personas convivientes. ¿Cuáles son las medidas de seguridad sanitaria extra que deberán cumplir para acceder a este nivel? Deben guardar una distancia mínima de 1,5 metros no ya entre mesas, sino entre personas de distintas mesas; contar con un registro de clientes (solo restaurantes); y tener un medidor de CO2 continuo, con la recomendación de tener aparatos de aire acondicionado que se activen de forma automática cuando se supere determinado nivel. Además deben facilitar máscaras FPP2 para aquellos empleados que así lo requieran y también deben ofrecerles pruebas diagnósticas cada 7 o 14 días, dependiendo de la situación epidemiológica, y que se podrán hacer de forma gratuita en las farmacias. Por último darán a su personal cuatro horas de formación en protocolos COVID. ¿Qué diferencias habrá con el nivel mínimo de seguridad sanitaria que deben cumplir todos los locales de hostelería a partir del próximo miércoles y en el que el aforo será del 50% en interiores y del 75% en terrazas?

Las obligaciones son menores: Una distancia de 1,5 metros entre mesas; exposición pública de los aforos permitidos del local; medidor de CO2, con anotaciones como mínimo cada cuatro horas; mascarillas quirúrgicas para el personal, que se deben cambiar cada 4 horas; y dos horas de formación en protocolos COVID para el personal. Feijóo explicó que con el nuevo modelo “la hostelería dependerá de sí misma y no de la situación epidemiológica del concello” en que esté abierto el negocio. También defendió que se aplica ahora y no antes porque ahora ya el grueso de la población está vacunada contra el coronavirus, la situación epidemiológica es “buena” y la ocupación hospitalaria con enfermos de COVID evolución de forma favorable. El titular de la Xunta aseguró que el objetivo es que ningún local deba cerrar por completo independientemente de la situación epidemiológica del ayuntamiento en el que se encuentra.

En todo caso, habrá un tercer nivel de seguridad, para casos extraordinarios cuando así lo requiera la gravedad de la pandemia, y que la Xunta espera no tener que activar. Tras revisar el protocolo de la hostelería, el Gobierno gallego intensificará contactos para mejorar ahora el del ocio nocturno. Espera tener un acuerdo para principios de octubre.

Centros cívicos

No solo la hostelería eleva su aforo. La ocupación en eventos deportivos pasará en general al 60% en exteriores y 40% en interiores, con una salvedad para no perjudicar a los pequeños recintos que, con la normativa vigente, tenían autorizadas ocupaciones superiores. En la actividad deportiva no federada, incluyendo gimnasios, la Xunta quiere alcanzar un protocolo semejante al de la hostelería. Los centros cívicos sociales y sociocomunitarios, pasarán de estar cerrados en los niveles máximo y alto a tener un 50% de capacidad, mientras que en medio y medio bajo pasarán del 50 al 75%.