Los menores de 11 años catapultan la incidencia del COVID en Galicia

Como ocurrió con la quinta ola del COVID, apodada por algunos como "juvenil", cada vez se abre más la brecha entre los grupos de edad que están vacunados y los que no lo están. En verano eran los veinteañeros y adolescentes los que no habían sido inmunizados y presentaban incidencias disparadas; ahora son los menores de 11 años los únicos que no han recibido pinchazo alguno y tiran de las cifras de la pandemia hacia arriba. La vacunación de los pequeños comenzará la próxima semana.

El Ministerio de Sanidad ha actualizado, por primera vez desde el viernes, su informe diario sobre la pandemia del coronavirus. En él se refleja que la incidencia acumulada a 14 días en Galicia sigue sin encontrar techo: sube desde los 262 casos por 100.000 habitantes a los 330. El dato a 7 días, que permite intuir cómo evolucionará la expansión del virus, indica que aún seguirá escalando, ya que sitúa en 194 casos, más de la mitad. En ambos datos Galicia empeora las cifras del conjunto del Estado, como viene ocurriendo en las últimas semanas. Los menores de 11 años están con una incidencia que casi dobla a la del conjunto de la población: tienen 642 casos por cada 100.000 habitantes. De todos modos, la diferencia entre los grupos de edad era mucho más marcada en la quinta ola, cuando los jóvenes presentaban tasas que multiplicaban varias veces la media general. Y es que los expertos, como el pediatra Federico Martinón-Torres, coinciden en que los niños contagian mucho menos que los adultos. La información de la incidencia acumulada refrenda los datos diarios que, por su parte, ofrece la Xunta y que indican un incremento constante de la curva pandémica desde noviembre. En todo caso, aunque las hospitalizaciones siguen aumentando y ayer el Sergas comunicó ocho fallecidos por primera vez en meses, Galicia presenta un porcentaje de camas COVID ocupadas entre los más bajos del Estado, con un 2,5% de camas COVID utilizadas, por un 4% de media española. Es la quinta mejor comunidad en este aspecto. Según Sanidade, los pacientes en planta han subido ligeramente, con cinco nuevos ingresos hasta los 216. En total son 251 los internados en los hospitales gallegos, dato que no se registraba desde finales del pasado mes de agosto. Se estabilizan, por el contrario, los pacientes graves: continúan siendo 15, una cifra que no ha variado en los últimos días. Contagios La expansión del virus cobra fuerza con 811 nuevos diagnósticos en las las últimas horas, que han elevado el total de casos activos hasta los 9.564 (+536). Las áreas de Vigo y Ourense son las que más aumentan sus infectados, aunque las de Pontevedra y A Coruña también han sumado más de un centenar de casos activos. Lugo, Santiago y Ferrol consiguen contener el avance del patógeno. Al menos, por ahora.