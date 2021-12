Más de 1.300 profesionales de la sanidad se resisten a vacunarse contra el coronavirus. Para ellos y para la seguridad de los pacientes que acuden a los centros de salud y los hospitales, la Consellería de Sanidad organiza cribados quincenales para detectar si están infectados de COVID, pero estos cribados, igual que la vacunación son voluntarios, y no todos acuden, según ha podido saber este diario en fuentes sanitarias.

Esos 1.300 trabajadores representan el 3% de la plantilla sanitaria, lo que supone que el porcentaje de los negacionistas de la vacuna en el sector es muy inferior al de la población general. Según datos del Ministerio de Sanidad, tienen la pauta completa en Galicia el 93,6% de la población diana de la comunidad. Serían 158.266 los gallegos sin inmunizar, y de ellos 20.798 tienen solo una dosis porque han demorado la decisión de recibir la inyección. Con la obligación del pase COVID para la hostelería, crecen los gallegos que se animan a vacunarse, a una media de doscientos al día.

Frente al 6% sin vacunar en Galicia, en la sanidad el porcentaje cae al 3% según fuentes sanitarias. Además no es lo mismo que el que no se ha vacunado trabaje en administración que en una uci o en urgencias, donde hay un contacto más estrecho con los enfermos.

En unas declaraciones recientes, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, prefería no dar cifras de los sanitarios sin vacunar contra el coronavirus. Se limitaba a declarar: “Tenemos más de los que nos gustaría... No hay nada que obligue a vacunarse a los trabajadores ni a los sanitarios en particular y por eso nos parece que una solución es hacer el cribado y que el vacunado no tenga que hacerlo”. Añadía: “La cifra de sanitarios sin vacunar es más baja que en la población general, pero más alta de lo que debería”.

"Los no vacunados generan un número importante de contagios y además tienen más probabilidad de entrar en la uci”

Ayer mismo, Comesaña volvía a hacer un llamamiento a la vacunación de los rezagados. Suponen el 6% de la población, pero provocan el 20% de los ingresos hospitalarios por COVID y representan el 40% de los que están en la uci. Son minoría, pero son los que ponen en riesgo la situación de los hospitales. El máximo responsable del Sergas apuntaba: “Un pequeño porcentaje de la población, los no vacunados, genera un número importante de contagios y además tienen más probabilidad de entrar en la uci”. Apuntó que solo el 3-4% de los contagiagos con vacuna necesita pasar la infección en el hospital.

Por el momento, la presión hospitalaria no es preocupante en la comunidad, explicó el conselleiro. Está bastante por debajo de la media estatal, con un 1,97% de camas COVID ocupadas y un 3,34% de Uci, frente al, 3,10 y el 7,76% de España. En cifras absolutas, son 139 personas, de las cuales 30 están en la uci.

Ante esta situación y de cara al puente de la Constitución, Sanidade no prevé nuevas restricciones. En todo, respalda limitar los eventos públicos en Navidad, tal como aconseja el Ministerio, y también sopesa ampliar la obligación del certificado COVID para acudir a actos culturales y deportivos, además de restauración, albergues y hospitales. De momento, la intención de la Xunta es no elevar las limitaciones en la hostelería, a no ser que se incremente la presión asistencial.

¿Y cuál es la situación epidemiológica a día de hoy en Galicia? Pues son 5.973 los infectados con COVID en la comunidad, tras dispararse los nuevos casos: 713 en un solo día, frente a los 494 de la jornada anterior. Es la cifra más alta desde agosto. La tasa de positividad es del 7,8% de las pruebas realizadas, casi tres puntos por encima del umbral recomendado por la OMS para considerar la pandemia controlado.

Más de la mitad de los infectados por coronavirus están en Vigo (1.652) y en Ourense, 1.572.

El balance de fallecidos asciende a 2.673 personas desde el inicio de la pandemia, tras notificar ayer la Consellería de Sanidade la muerte de dos mayores de 91 y 81 años.