Galicia ha sumado 514 contagios de coronavirus en las últimas veinticuatro horas computadas, hasta las seis de la tarde del jueves, día en el que entraron en vigor las nuevas restricciones que incluyen más cierres perimetrales en la provincia de Ourense y limitación de reuniones sociales a cinco personas en todo el territorio. Si hay 53 infecciones más que en la jornada precedente, descubiertas a través de PCR, los casos activos ascienden en la Comunidad a 5.880 en esa franja, 205 más, y las áreas sanitarias de Vigo y Ourense se sitúan por encima del millar, cada una, mientras que en la de Santiago hay una subida muy importante. La información aportada por las autoridades sanitarias mantiene en 856 las muertes contabilizadas desde el inicio de la emergencia sanitaria, con la suma de los nueve fallecimientos notificados la pasada tarde.

Los últimos datos recogidos en la web específica de la Xunta muestran un aumento de casos activos en todas las áreas sanitarias, a excepción de Ourense, donde las limitaciones son severas desde hace semanas, aunque, con todo, sigue siendo la zona que cuenta con un porcentaje global mayor. La Consellería de Sanidad aporta las siguientes cifras: Ourense (1.449, 40 menos), Vigo (1.005, 10 más), Santiago (983, 92 más), Ferrol (329, 46 más), Pontevedra (595, 31 más), Lugo (555, 13 más) y A Coruña (964, 53 más).

En el área sanitaria de Ourense, donde los municipios de O Irixo, Boborás y O Carballiño solamente mantienen abiertos los servicios esenciales, son 64 los nuevos contagios, 12 menos en un día. En la de Vigo son 47 menos, hasta los 64. Por el contrario, en Compostela suben 53, hasta los 131; en A Coruña 27, hasta 92; en Ferrol 23, hasta 58; Lugo mantiene el mismo número, 46; y en Pontevedra ascienden en 9, hasta los 59.

En estos momentos hay 48 pacientes ingresados en UCI, uno más, y 325 personas hospitalizadas, 8 más, mientras que, según el servicio gallego de salud, son 24.573 los curados, 318 más tras las altas médicas dadas en el mencionado período.

Las PCR realizadas hasta la fecha son 616.297, lo que supone 6.781 más. Galicia solamente permite, durante al menos dos semanas, reuniones públicas o privadas con un máximo autorizado de cinco personas y en la capital, Santiago de Compostela, únicamente si conviven bajo el mismo techo.

Aumentan las personas ingresadas

Las personas con Covid-19 ingresadas en hospitales en Galicia continúan en aumento y ascienden a 373, lo que supone nueve más que este jueves, de ellas 48 en UCI --una más que hace 24 horas-- y 325 en otras unidades de hospitalización --ocho más--. Así se desprende en la información actualizada en la web de la Consellería de Sanidade en la mañana de este viernes con datos recogidos hasta las 18:00 horas del jueves, que reflejan que en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco bajan a 111 los pacientes con Covid-19 ingresados --nueve menos--, de ellos 13 en UCI --dos menos--. Las personas curadas se incrementan a 4.034 y las PCR realizadas a 84.162.

En el área de Vigo aumentan a 51 los pacientes con Covid-19 hospitalizados --dos más--, de los cuales siete permanecen en UCI y 44 en otras unidades de hospitalización. Hasta el momento se han curado 3.476 personas y se han realizado 118.516 PCR. En el área de Pontevedra y O Salnés bajan a 37 los hospitalizados con este coronavirus, de ellos 30 en planta y siete en UCI --uno más--. Hasta la fecha se han curado 2.249 personas desde el inicio del plan de contingencia de la Covid-19 y se han hecho 57.120 PCR.

En el área de Santiago y Barbanza los pacientes con Covid-19 ingresados suben a 68, seis más que este jueves, de los que siete siguen en unidad de críticos. Hasta la fecha se han curado 3.976 personas y se han hecho 97.777 PCR. Por su parte, en el área de A Coruña y Cee suben a 65 los pacientes con Covid hospitalizados, de ellos 56 en planta y nueve en Unidad de Cuidados Intensivos. Hasta el momento se han registrado 6.622 personas curadas y realizado 145.041 PCR. Y en el área de Ferrol los hospitalizados con Covid siguen en 19, tres de ellos en unidad de críticos --uno más--. Hasta la fecha se han curado 1.093 personas y realizado 42.025 PCR.

Mientras, en el área de Lugo, A Mariña y Monforte las personas con Covid hospitalizadas se incrementan a 22 --cinco más--, de ellas dos se encuentran en UCI y 20 en otras unidades de hospitalización. Hasta el momento se han curado 3.123 personas y hecho 71.656 PCR.

Brote en una residencia de Viana do Bolo: 12 positivos

Un brote en la residencia de Viana do Bolo suma un total de 12 positivos, de los cuales seis son personas residentes y otras tantas personas trabajadoras, a raíz de un positivo de un miembro del cuadro de personal. Este ayuntamiento ourensano se ha situado, según el mapa de alertas de la Xunta, en nivel 1 por detectar entre 7 y 14 casos en los últimos siete días. El Ayuntamiento de Viana do Bolo y la Fundación Valdegodos --a través de un bando municipal-- han informado de que, después de detectarse un caso positivo en covid-19 en un trabajador de la residencia de mayores del municipio a finales de la semana pasada, el Sergas realizó, en los últimos días, un "minucioso rastreo" en el centro.

Los resultados de las pruebas PCR realizadas arrojan la confirmación de tres nuevos positivos en tres trabajadores y cinco residentes del centro. Junto con esto, la residencia ha informado que durante la realización de un control interno por aparecer un positivo en un trabajador, ya había detectado otro caso positivo, que inicialmente fue aislado dentro de la residencia y que acabó ingresado en el hospital comarcal de O Barco de Valdeorras.

Además, en este primer cribado aparecieron otros dos trabajadores contagiados y los tres son asintomáticos y se encuentran confinados en sus casas. Tras comunicar esta información a las personas afectadas y familiares, el Ayuntamiento ha hecho público que hay un total de 12 personas contagiadas, seis residentes y seis trabajadoras.

Bando da Alcaldía actualizando a información sobre a situación da Residencia de Maiores da Terceira Idade de Viana do... Publicada por Concello de Viana do Bolo en Jueves, 22 de octubre de 2020

El Ayuntamiento de Viana do Bolo ha querido "alentar y confortar" a los trabajadores, residentes y a la dirección del centro para que "sigan tomando medidas de aislamiento y desinfección", en aras de que no aparezcan nuevos casos. Asimismo, se ha dirigido a los vecinos para rogarles que "implementen medidas de higiene personal y colectiva" --lavado de manos con agua y jabón o hidrogel y uso de mascarilla--, así como la necesidad de "mantener la debida separación" entre las personas. También instan a limitar al máximo las reuniones familiares y que no se realicen reuniones sociales.