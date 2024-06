“Alguna vez estuve cinco horas tirado en el suelo en Urgencias llorando de dolor”

El pontevedrés Alberto Ruibal Ojea, de 26 años, es enfermo de Crohn desde que tenía 15. La dolencia le cambió su vida de forma importante, de ahí que, debido a sus estudios de Ingeniería Informática, se animase a crear una App sobre ella. Se llama “Asistente Crohn” y se puede descargar de forma gratuita en Android, aunque próximamente estará también disponible en iOS. Con ella ha ganado ya dos premios.

– ¿De qué modo le cambió su vida la enfermedad?

– Hasta que me la diagnosticaron estuve muy mal, tanto anímicamente como físicamente, con problemas de estatura, crecimiento, alimentación... Recuerdo que estuve tres meses sin comer en Montecelo, a base de unos batidos que me daban para intentar regular todo. Me operaron porque tuve un brote muy grande de la enfermedad, hace unos cuatro años, y desde entonces mi calidad de vida mejoró muchísimo. Espero que el siguiente brote llegué muy tarde.

– Pero no tiene por qué ocurrir...

– Puedes tenerlo por estrés, por tener una alimentación un poco mala, por no tomarte la medicación... Lo que menos puedes evitar es el estrés, ya sea por temas laborales o personales.

– Oficialmente tiene la enfermedad desde que tenía 15 años, ¿antes no tuvo síntomas?

– Mis fotos de cuando era un niño de cinco años eran las de un niño saludable, mientras que las que tengo de cuando tenía ya ocho años son diferentes: pálido, con ojeras negras, con el estado de ánimo muy bajo, problemas de peso... Empecé a tomar hierro por recomendación de mi médico de cabecera y hasta que él se jubiló, no fui a un especialista; ahí fue cuando me diagnosticaron.

– Y ahora, una vez “dominada” la enfermedad, se anima y crea una App. ¿Cómo surgió?

– Nació por todo esto, porque si yo hubiese tenido alguna herramienta que me hubiese permitido apuntar los síntomas y aprender un poco más sobre la enfermedad y detectar brotes, a lo mejor no hubiera llegado a estar tan mal como he podido estar en ciertas ocasiones: cinco horas en Urgencias tirado, literalmente, en el suelo en posición fetal agarrándome y llorando de dolor porque no podía conmigo. Ese tipo de situaciones con esta aplicación pensé que se podrían llegar a solventar. Así que fui con mi trabajo de fin de grado a junto de uno de mis profesores y le expliqué lo que quería hacer. Hice un análisis de necesidades de pacientes de EII en redes sociales para saber qué es lo que necesitan, porque yo sé lo que yo necesito.

– ¿Qué es lo que se van a encontrar en esta aplicación?

– Aquí puedes añadir los síntomas del día (diarrea, náusea, poco apetito, hinchazón...), por ejemplo.. Así cuando llego a consulta puedo informarles de cómo he estado en los últimos seis meses. Además, incluye un registro de alimentación, con los alimentos que te hacen daño y lo que has comido ese día. Por ejemplo, si tú tomas un alimento X y tienes siempre X síntomas, la aplicación te va a decir que te está haciendo año. Otra opción es el registro de deposiciones: tipo de heces en base a la escala de Bristol (normal, diarrea, estreñimiento...). En el apartado de salud puedes registrar tu estado de ánimo y también te dice si has tenido un brote. Con toda esta información vas a tu médico.

– Póngame un ejemplo de su funcionamiento que haya podido comprobar.

– Conmigo mismo, por ejemplo. Cuando terminé de hacer el trabajo de fin de grado y con todo el estrés que tenía encima empecé con problemas. No sabía qué me estaba pasando y me hicieron analítica. El resultado fue que tenía brote de la enfermedad. Pero es que la App también me lo detectó.

– Con esta aplicación ya ha ganado varios premios.

–En febrero gané el Premio Altia al Mejor Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de Ingeniería Informática. Además, el pasado miércoles gané el IV Premio de Innovación en Saúde del Sergas. Hasta ahora la han descargado ya 900 personas, de las que 250 la usan diariamente.

Suscríbete para seguir leyendo