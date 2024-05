Sanxenxo vuelve a ser líder nacional en banderas azules con 17 distintivos en playas

Sanxenxo volvió a coronarse como el municipio español con más banderas azules en playas con un total de 17 distintivos, que mantiene desde el año 2003, actualmente con un amplio margen respecto al segundo, Vigo, al que le lleva cinco, y el tercero, Orihuela, al que aventaja en siete. El reconocimiento que ayer hizo público la Adeac supone un importante esfuerzo tanto humano como económico. La enseña azul lucirá en los arenales de A Lapa, Area de Agra, Areas, Area Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Foxos, Major, Montalvo, Nosa Señora da Lanzada, O Espiñeiro-A Lanzada, Panadeira Paxariñas, Pragueira y Silgar. Además, suma tres banderas en el puerto deportivo Juan Carlos I, el Real Club Náutico de Sanxenxo y en el Club Náutico de Portonovo, y una insignia azul en el Centro de Interpretación de As Telleiras.

El concejal de Turismo, Juan Deza, hace una valoración positiva de este reconocimiento. “Es una satisfacción seguir siendo líderes, pero lo más importante es que detrás de este número hay una serie de exigencias tanto en limpieza como en servicios en playas que forma parte de la marca Sanxenxo”, asegura. En la misma línea, recuerda que fue “un acierto la retirada de duchas y las papeleras de las playas” e incide en que “no nos conformamos y aspiramos a más”. Además, incide en que “intentamos ir un más allá de los requisitos de la Adeac como son los desfibriladores en cada playa o los socorristas con la limpieza cada hora y media de los aseos en las playas”.

Cabe recordar que Sanxenxo cuenta con la bandera de “Praias sen fume” en un total de 18 arenales, alcanzando la categoría de oro determinada por Sanidade para todos aquellos ayuntamientos que tienen declaradas sin humo todas las playas incluidas en el censo de zonas de baño. En las playas sin tabaco no está permitido fumar en la zona del arenal, pero quedan excluidos de esta medida los espacios al aire libre de los locales de hostelería situados en ellas, como los chiringuitos. Se trata de una medida educativa y de sensibilización social.

Poio recupera la enseña en Xiorto tras 7 años

Poio ha recuperado la bandera azul para la playa de Xiorto, en Raxó, que no ondea desde el año 2017, y suma así dos arenales con este distintivo de calidad. Además, también se mantiene el distintivo de Bandera Azul para el arenal de Cabeceira, en Lourido (San Salvador). Estos dos distintivos para las playas se suma a las cuatro banderas azules que el concello de Poio consiguió para los senderos, duplicando el número de sendas que había con respecto al año pasado. Así, este año consiguió el galardón para las rutas de O Laño y de los Muíños de Samieira y renovó las distinciones para el litoral de Poio y la Variante Espiritual del Camiño Portugués. Por su parte, el concello de Marín revalida las cuatrobanderas azules de Portocelo, Mogor, Aguete y Santo do Mar-A Coviña. Aunque la valoración en la villa marinense es positiva, queda el sabor agridulce de no haber conseguido el distintivo para la playa de Loira, “una playa excelente, pero las analíticas del agua indican que su calidad es buena, pero no excelente” para Adeac, explicó la concelleira de Medio Ambiente, Marián Sanmartín.