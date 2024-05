La investigadora pontevedresa Elena Vázquez recibe el Premio de Divulgación Científica de la Real Academia Galega de Ciencias

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) concedió este lunes por unanimidad el Premio RAGC de Divulgación Científica 2024 a la investigadora Elena Vázquez Abal, matemática de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

María Elena Vázquez Abal (Pontevedra, 1960) es catedrática de la Universidad de Santiago en el área de Geometría y Topología desde 2021. Impartió clases en la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo y desde 1987 es docente de la Facultad de Matemáticas de la USC. Fue secretaria del Instituto de Matemáticas de la universidad compostelana y coordinadora del programa de doctorado del mismo, además de vicedecana de la Facultad de Matemáticas. Fue miembro y presidenta de la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española (RSME). Desde 2023 preside el Comité de Diversidad de la Unión Matemática Internacional.

Tras recibir el premio, Vázquez Abal mostró su "sorpresa y satisfacción" por la concesión de esta distinción. “La divulgación es muy importante, sobre todo en el campo científico y particularmente en el caso de las matemáticas. Es un reconocimiento a las mujeres divulgadoras y, además, a la divulgación hecha en gallego”, añadió.

Su investigación se centra en la geometría diferencial. Dirigió varias tesis de doctorado y ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas internacionales de matemáticas como Mathematical Methods in the Applied Sciences, Kodai Mathematical Journal, Archiv der Mathematik, Journal of Geometry and Physics, Annals of Global Analysis and Geometry, Pacific Journal of Mathematics o Illinois Journal of Mathematics, entre otras muchas.

Desarrolla una gran actividad divulgadora organizando exposiciones, ciclos de conferencias, talleres sobre divulgación matemática, concursos fotográficos y audiovisuales, junto a actividades para alumnado y profesorado de Secundaria. También ha participado y coordinado distintos proyectos de divulgación, varios de los cuales tuvieron financiación por parte de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Además, Vázquez Abal, que inició su andadura en el mundillo de la divulgación hace más de quince años en la facultad de Matemáticas de la USC, participó en publicaciones de divulgación y obras colectivas como Escapando de las matemáticas, Una nueva forma de vivir las Matemáticas, Igualdad de género en él ámbito de las Matemáticas o Situación actual de las mujeres matemáticas españolas en él ámbito de la docencia y la investigación universitaria, entre otras.

El jurado de esta edición estuvo compuesto por los académicos de la RAGC Ángel Carracedo, que actuó como presidente; junto a Antón Álvarez, Antonio Rigueiro, Juan José Nieto y Pilar Bermejo.