Pontevedra canta a Dany Moure

El popular músico pontevedrés Dany Moure habría cumplido este sábado 45 años y sus amigos, familiares y colegas quisieron rendirle un cálido homenaje “como a él le habría gustado”, es decir, repleto de colegas y de rock and roll.

De este modo, la asociación cultural creada para preservar su legado y memoria, Nothing But the Blues, inició a comienzos de año un crowdfounding para la cita e invitó a medio centenar de músicos vinculados a la escena pontevedresa (actuaron de forma altruista) a esta fiesta en recuerdo del cantante y guitarrista, al que le encantaba “celebrar la vida cantando”, recuerda Katia Palmero, presidenta de la asociación.

La asociación cultural fue iniciativa de sus compañeros de banda, Katia, Luis y Marcos, que cuando presentaron este evento ya habían anunciado que esta es “una celebración de la vida” y “la prueba de que Dany continúa vivo”.

Uno de los grupos participantes. | // GUSTAVO SANTOS / G. Dacosta

La lluvia dio una tregua a media tarde y el éxito bajo la carpa del parque de Las Palmeras acabó siendo rotundo. Numerosas personas cantaron al unísono los temas que los distintos grupos le dedicaron a Moure, comenzando por la banda en la que comenzó cantando Dany, Alquimia.

La nueva voz de este grupo explicó que “Palabras para Dany es la canción que le escribimos, habla de brindar por haberlo conocido”. Le siguió Aires de libertad, la primera canción que le oyeron tocar sobre un escenario. Bandas que estuvieron de algún modo presentes en la vida de Dany pasaron por el escenario para ofrecer una selección de sus canciones más queridas, desde sus primeros éxitos hasta las joyas menos conocidas de su carrera musical.