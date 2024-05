La petanca crece también en inclusión

La Agrupación de Petanqueiros de Pontevedra continúa con su programa de promoción de la petanca en los colegios del municipio. Después de haber aplazado la primera jornada por las inclemencias meteorológicas, ayer por fin se pudo celebrar la actividad con el Colegio de Educación Especial Juan XXIII en el Centro Sur (Campolongo).

El encuentro se acabó convirtiendo, como suele ser habitual, en un intercambio intergeneracional, asesorando y enseñando a los niños todo sobre este entretenimiento que, destacan, “no es algo de gente mayor”.

La Agrupación de Petanqueiros de Pontevedra colabora con alrededor de una docena de escuelas de la ciudad que están interesadas en introducir a los niños en este juego popular que es ya un deporte federado. Se adaptan a los horarios que mejor les convengan y no tienen problema en desplazarse. El objetivo: que no se pierda esta afición que permite, sobre todo, interactuar con otras personas. “Les enseñamos poco a poco el reglamento, las distancias, dónde tiene que caer el boliche y a qué distancia hay que separarse del campo también”, explica el presidente del colectivo, José Luis Gallego.

En este tipo de actividades, los miembros de la agrupación introducen a los participantes contándoles que la palabra petanca, procedente del francés, significa “pies juntos”, porque es como hay que empezar a jugar.

“Hay gente de determinadas edades que no sabe cómo matar el tiempo o no sabe adónde ir y nosotros procuramos que ese hueco se cubra de alguna forma”, celebran. En Pontevedra, 192 personas practican este deporte que no para de crecer. En la segunda fase de la liga, que empezó en el mes de febrero, entraron 12 jugadores nuevos, toda una muestra del creciente interés que está generando.

El programa de promoción de la petanca en los colegios del municipio continuará este martes con alumnado del colegio San Martiño de Salcedo, en el campo de petanca de la Casa Verde. Después, el jueves 23 de mayo, la actividad se realizará con alumnado del colegio Cabanas de Salcedo y el 10 de junio, en el campo de petanca de la Alameda, practicarán alumnos del colegio San José.

