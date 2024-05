“No se debe perder la figura del médico de cabecera”

– ¿Hay preocupación en el Colegio de Médicos de Pontevedra ante la inminente jubilación de cientos de facultativos los próximos años?

– Se nos jubila la gente que tiene mayor experiencia y un bagaje clínico importantísimo. ¿Qué hacer ante esto? En la sanidad pública pueden jubilarse con un límite máximo de los 70 años, pero privadamente tú puedes seguir trabajando si ves que las condiciones que tienes son las adecuadas. Algunos colegiados que eran jefes clínicos siguen trabajando en la privada. Es una pena que en la seguridad social no sigan aprovechando a toda esta gente, porque si recibes pocos médicos de la parte de abajo, los recién salidos, hay que intentar no perder a los de arriba.

– Podrían continuar como tutores incluso...

– Sí, es una pena que no puedan seguir en la enseñanza, porque serían unos tutores geniales. Además, podrían asumir otras facetas, no a horario completo, sino parcial. De ahí que fuese una buena opción prolongarles esa actividad. Desde los colegios de médicos pedimos lo mismo que en la judicatura, donde los jueces se jubilan a los 72 años.

– Y esto depende del gobierno central...

– Esto depende de que lo permita el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España.

– ¿Pero faltan médicos?

– Tenemos médicos de sobra en este país. En Galicia solo hay una facultad de Medicina, pero, por contra, España es el segundo país del mundo con más facultades de este tipo por millón de habitantes. Hemos pasado de 26 facultades de Medicina, de cuando yo estudié, a 46. Ahora mismo, hay 8.000 médicos que no pueden trabajar. En el año 1981, cuando yo acabé, éramos 1.100 alumnos en primer curso, mientras que ahora son 330, pero el índice de fracaso bajó del 40% a menos del 5%. ¿Qué pasa con esos médicos? ¿No pueden hacer una especialidad? Eso depende del Ministerio, no de las autonomías. Si toda esta gente está suficientemente preparada, ¿por qué no tiran de las listas para abajo?

– Preocupa especialmente la Atención Primaria...

– No se debe perder de ningún modo la figura del médico de Atención Primaria, el médico de cabecera, porque es fundamental en el esquema de la sanidad. Es el que filtra las urgencias. Con una buena Atención Primaria, el número de urgencias baja las cifras drásticamente. .

– ¿Cree que las cosas cambiarán con el nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño?

– A ver qué podemos hacer con él en el tema de Atención Primaria, que es lo más acuciante ahora mismo en la sanidad. Tuvimos un primer contacto buenísimo con él y esperamos que como ha renovado todo el equipo, y él también es médico, también esté más sensibilizado. Tiene otro programa para disminuir la carga administrativa de los facultativos. La Atención Primaria es muy importante y hay que dignificarla. Hay que cuidar a los que nos cuidan y evitar las agresiones.

