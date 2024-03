“Pontevedra tuvo una escena musical muy potente en los 80 e incluso fue pionera”

El Liceo Casino será escenario el próximo día 4 de una conferencia en la que el músico Antonio Amblés disertará sobre la historia de la desconocida movida pontevedresa de los años 80, eclipsada por otras escenas más conocidas por el público, como la viguesa.

–¿Cómo fue la movida pontevedresa de hace 40 años?

–Pasó bastante desapercibida porque todo el impacto lo tuvo la ciudad de Vigo, por sus grupos, que fueron los primeros que triunfaron. Pontevedra quedó eclipsada y sin embargo tuvo una escena musical muy potente en los 80 e incluso fue pionera en muchos aspectos que tienen que ver con la cultura de aquella época. Por ejemplo en los fanzines, que eran revistas que se hacían artesanalmente para contar toda la escena musical, lo que ocurría, o los primeros conciertos internacionales, que llegaron a Galicia por Pontevedra. Hoy nos parece muy normal pero en 1980 tener artistas de talla mundial, que vendían millones de discos y venían a tocar a Pontevedra, era algo impensable. Y todo eso ocurrió en los ochenta en una pequeña ciudad de 50.000 habitantes.

–¿Cómo se generó esa escena musical de la Boa Vila?

–Todo viene un poco empujado por los vientos que llegaban de Madrid, que fue el centro. Además de ser la capital, la movida musical explota en Madrid en 1980 y a partir de ahí, a través también de un gallego, un marciano como digo, Jesús Ordovás, que es de Ferrol, en la emisora Radio 3, Radio Nacional de España, empieza a programar las bandas jóvenes españolas, de todas partes, no solo de Madrid. Tu le enviabas un casete, que era lo que utilizábamos en aquella época, y él se encargaba de radiarlo. Eso empezó a animarnos a crear grupos, y también el hecho de tener conciertos en Pontevedra, ver que el rock era algo que teníamos muy cercano. Y luego que éramos muy jóvenes y teníamos todo el tiempo del mundo, entonces en pocos meses empiezan a formarse bandas.

–¿Qué grupos surgieron?

–En Pontevedra hubo grupos extraordinarios, sin hablar de los míos, que fueron también fundamentales, un grupo fundamental fue Mínima Expresión, que tenía además un lenguaje súper directo y provocador y que reivindicaba a Pontevedra como capital de la creación musical. También Caja B era otro grupo fantástico, Último Aviso, Sucursal Urbana, un grupo que yo fundé y que luego dio lugar a Los Cafres, que fue una banda que ya estuvo más cercana a la movida en Galicia en general. Y multitud de pequeñas bandas, que no han dejado trabajos para la posteridad pero sí que estuvieron ahí y que ayudaron a mantener ese clima.

–¿Cuáles eran sus influencias?

–Las influencias son, lógicamente, las que todos conocemos, los grupos ingleses y norteamericanos, pero teníamos algo muy importante, yo creo, que es algo que hoy se vuelve a recuperar pero que durante un tiempo casi estaba denostado, que era escribir en nuestro idioma. Nosotros escribíamos en castellano lo que nos ocurría cada día, lo que veíamos y lo que sentíamos. Y de hecho hoy siguen siendo canciones recordadas las de los 80, yo creo que un poco por eso: porque conectan directamente con nuestro yo más personal. En los 90 se pone de moda el introducir el gallego en el lenguaje musical del rock con bandas como Los Resentidos y a posteriori el movimiento bravú con Os Diplomáticos de Monte Alto, pero hasta en eso Pontevedra fue pionera. A muy pocos quilómetros de aquí está Portonovo y allí nació una banda en 1979 que se llamaba Goma 2 que publicó el primer disco de rock cantado en gallego de toda la historia de nuestra música, un grupo importantísimo. Se considera que Os Resentidos, de Antón Reixa, fueron el grupo pionero en utilizar el gallego en el lenguaje musical del rock pero no fue así, antes llegaron Goma 2, que además fueron pioneros también en otro campo, fue el primer grupo gallego en fichar para una multinacional, para una discográfica madrileña.

–¿Tenían una escena? ¿Había locales de la movida?

–Ese es otro punto: hasta que estallan los 80 Pontevedra era una ciudad de provincias, como otras, donde había las dos o tres discotecas donde se bailaba el lento y el rápido (sonríe) y se programaba música de los años 60, baladas etc. A partir de ahí, porque hay que tener en cuenta que en aquel momento más del 70% de la población de Pontevedra tenía menos de 25 años y era el público joven al que había que captar, se empezaron a abrir pubs que programaban conciertos. Tu ibas allí, hablabas con los dueños para tocar tal día, por supuesto sin medios, sin infraestructuras, pero con mucha pasión y muchas ganas. Eso se fue profesionalizando y a los pocos meses ya había dos o tres salas de conciertos ya perfectamente montadas donde se podía tocar. Luego, a unos kilómetros más allá, estaba Vigo donde había una escena importantísima, donde ibas a tocar también, pero en Pontevedra rápidamente se creó una escena musical muy muy potente.

–¿Cuánto duró la movida?

–Yo lo digo siempre, porque tuve la suerte de vivirlo en persona: fue una década, empezamos en 1980 y hasta que llega 1989, por muchas razones como el cambio de década, las condiciones culturales que van cambiando, los músicos algunos se van agotando, otros pasan directamente a una profesionalización que les obliga a dejar el amateurismo en el que vivíamos, porque nosotros mismos nos fabricábamos los carteles, las revistas para anunciarnos, organizábamos los conciertos nosotros mismos… Y aproximadamente a finales de 1989, con el fin de la década, se acaba lo que es el movimiento que todos conocimos como la movida.

–Hay autores que señalan el arranque de la movida en Santiago de Compostela…

–No puedo estar de acuerdo, además porque lo viví personalmente. No nos vamos a engañar, aunque no nos guste reconocerlo la movida de los 80 en Galicia explota en Vigo, una ciudad muy potente, muy grande y con una conexión muy fluida, muy rápida, con Madrid, hay un aeropuerto, trenes etc. Los pioneros son Siniestro Total, que se atreven a enviar una maqueta a Jesús Ordovás y Vigo explota. Santiago es ciudad de estudiantes, donde hay algunos miembros de grupos que están estudiando una carrera, pero que a Santiago van a estudiar. Compostela tiene un papel importante en el sentido de que se crean dos clubes de conciertos importantes, pero por lo demás Santiago disfruta la movida mientras que Pontevedra la crea junto con Vigo. Pontevedra se ha quedado fuera de la historia y hay que reivindicar el papel que tuvo siendo entonces una ciudad de apenas 50.000 habitantes, en la que hasta ese momento no había absolutamente nada.

